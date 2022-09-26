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Трамвай все же может появиться в отдаленных районах Новосибирска

  • 26/09/2022, 13:29
Автор:
трамваи в Новосибирске
Исполнительная власть начала проработку предложения депутатов горсовета о развитии транспортной инфраструктуры на левом берегу.

В мэрии Новосибирска поддерживают предложение депутатов горсовета о развитии трамвайного сообщения отдаленных районов левобережья с площадью Маркса. Об этом шел разговор на совещании с участием главы города, руководителей профильных подразделений и депутатов горсовета, которое прошло в пятницу, 23 сентября — сообщил источник редакции Infopro54.

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Левобережные депутаты вспомнили про развитие трамвайной сети

Ранее в комиссию горсовета по городскому хозяйству поступало обращение от кировских депутатов с просьбой рассмотреть возможность подготовки техзадания по строительству трамвайной линии до Южно-Чемского жилмассива, а также выделению дополнительных средств на ремонт трамвайных путей по улице Мира и Сибиряков-Гвардейцев. В настоящее время, как отметил в ходе совещания председатель комиссии Игорь Кудин, количество жителей Затулинского жилмассива составляет около 60 тысяч человек, Чемского более 30 тысяч, Южно-Чемского более 50 тысяч. Всего в городе проведения капитального ремонта требуют более 50 км трамвайных сетей, из них 13,7 км в Кировском районе

Я, как руководитель муниципалитета, не собираюсь повторять опыт некоторых городов нашей страны, полностью отказавшихся от трамваев или троллейбусов, а теперь это носит фатальный характер, цитирует источник редакции мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Вернуть обратно их в сегодняшних условиях невозможно. Мы в Новосибирске не отказались от трамваев и троллейбусов и пережили самые трудные времена, но наступил момент, когда понимаем, что стоять на месте невозможно.

Ранее Северо-Чемской и Южно-Чемской жилмассивы планировалось связать с центром города за счет запуска городской электрички. Однако этот проект продвигается гораздо меньшими темпами, чем ожидалось.

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Определен подрядчик для строительства трамвайных путей до нового автовокзала

Кроме того, как сообщил замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин, в 2022-2024 годах планируется проложить трамвайные пути протяженностью 700 м до автовокзала на Гусинобродском шоссе.

Напомним, что в середине сентября депутаты горсовета обратили внимание на то, что развитие трамвайной инфраструктуры Новосибирска оказалось за пределами муниципального бюджета на ближайший период. Однако в профильном департаменте не исключили появления соответствующей расходной статьи при формировании бюджета на следующий год и последующий плановый период.

 

Ранее редакция сообщала о планах мэрии Новосибирска по обособлению трамвайных путей на протяжении 18 км.

 

Фото из архива редакции

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Рубрики : Общество Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Транспортная инфраструктура Трамваи в Новосибирске Городская электричка


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