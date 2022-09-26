Трамвай все же может появиться в отдаленных районах Новосибирска

В мэрии Новосибирска поддерживают предложение депутатов горсовета о развитии трамвайного сообщения отдаленных районов левобережья с площадью Маркса. Об этом шел разговор на совещании с участием главы города, руководителей профильных подразделений и депутатов горсовета, которое прошло в пятницу, 23 сентября — сообщил источник редакции Infopro54.
— Я, как руководитель муниципалитета, не собираюсь повторять опыт некоторых городов нашей страны, полностью отказавшихся от трамваев или троллейбусов, а теперь это носит фатальный характер, — цитирует источник редакции мэра Новосибирска Анатолия Локтя. — Вернуть обратно их в сегодняшних условиях невозможно. Мы в Новосибирске не отказались от трамваев и троллейбусов и пережили самые трудные времена, но наступил момент, когда понимаем, что стоять на месте невозможно.
Ранее Северо-Чемской и Южно-Чемской жилмассивы планировалось связать с центром города за счет запуска городской электрички. Однако этот проект продвигается гораздо меньшими темпами, чем ожидалось.
Напомним, что в середине сентября депутаты горсовета обратили внимание на то, что развитие трамвайной инфраструктуры Новосибирска оказалось за пределами муниципального бюджета на ближайший период. Однако в профильном департаменте не исключили появления соответствующей расходной статьи при формировании бюджета на следующий год и последующий плановый период.
Ранее редакция сообщала о планах мэрии Новосибирска по обособлению трамвайных путей на протяжении 18 км.
Фото из архива редакции
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