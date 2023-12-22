Новые уборочные машины закупили в Советском районе Новосибирска

В этом году пять новых уборочных машин закупили в Советском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

— Перевод полномочий по содержанию дорог всех категорий на уровень администрации позволил повысить качество уборки территорий. В этом году для ДЭУ приобрели пять новых самоходных единиц — две коммунальные дорожные машины, самосвал, трактор «Беларус» и лаповый снегопогрузчик «Ирбис», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что техника к зиме подготовлена, штат укомплектован. На сегодня вывезено около 7 тыс. кубометров снега.

Отмечается, при проведении административной реформы в январе 2021 года районная администрация стала главным распорядителем бюджетных средств для МКУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района». Во втором полугодии того же года к ДЭУ присоединили МКУ «Советское».

Ранее редакция сообщала о том, что половина грейдеров сломалась из-за морозов в Новосибирске.