Бассейн СКА откроется к концу февраля 2024 года

Новосибирский бассейн СКА откроется в феврале 2024 года. Сейчас его реконструируют. Об этом сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков на конференции.

— Первыми здесь пройдут соревнования пловцов, — отметил министр.

Он также отметил, что работы закончат в ближайшие дни, а ввод в эксплуатацию комплекса будет до конца года.

Напомним, что решение о реконструкции СКА, введенного в эксплуатацию в 60-х годах, было принято еще в 2012 году, когда объект перешел на баланс области от Минобороны РФ, но процедура согласования документов затянулась. В проект неоднократно вносили коррективы. Окончательное утверждение он прошел осенью 2020 года. Работы начались в феврале 2021 года.

Ранее редакция сообщала о том, что бассейн СКА готовится к заплывам спортсменов в Новосибирске.