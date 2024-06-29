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С помощью роботизированного комплекса исследуют теплосеть на Троллейной в Новосибирске

  • 29/06/2024, 10:20
Автор: Оксана Мочалова
С помощью роботизированного комплекса исследуют теплосеть на Троллейной в Новосибирске
В 2024 году при помощи роботов будут продиагностированы 33 км теплосети, в том числе 27,5 км — в левобережье города.

Теплосеть на Троллейной в Ленинском районе начали исследовать при помощи роботизированного комплекса с модулями визуально-измерительного и магнитного контроля. Это неразрушающий метод диагностики идет в дополнение к гидравлическим испытаниям, но является более точным.

Процесс работы робота оценили вице-губернатор Сергей Семка и директор департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Зайков.

Как рассказал директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко, принцип действия магнитного контроля основан на анализе магнитного поля. В местах дефектов возникает изменение амплитуды магнитного поля, система производит измерения. По результатам анализа полученной информации с помощью программного обеспечения выполняется идентификация и определяются параметры дефектов.

В СГК уточнили, что Троллейная — одна из 13-ти основных магистралей в левобережной части города, которая проходит этим летом дополнительную проверку. Всего, при помощи роботов будут продиагностированы 33 км теплосети, в том числе 27,5 км расположены в левобережье Новосибирска. Это на порядок больше, чем в прошлом году.

— Проверили примерно треть от плана — участки, которые подлежат ремонту и замене, составляют 15-20% от длины обследованных объектов. Соответственно планируем, что по итогам всего обследования необходимо будет отремонтировать порядка 6 км дополнительно к нашей программе замены теплосетей, — отметил директор АО «СГК – Новосибирск» Дмитрий Перязев.

Всего в 2024 году ремонту подлежат около 70 км коммуникаций в эксплуатации СГК, из них 34 км трубопроводов подрядчики компании заменят полностью.

— Для такого города-миллионника, как Новосибирск, особенно важно проводить мониторинг состояния трубопроводов основного магистрального «скелета» теплосетей, который больше всего влияет на энергетическую безопасность города. Чтобы не допустить повторения массовых отключений, разработана специальная программа повышения надежности теплоснабжения левого берега. Все мероприятия сейчас отрабатываются, — подчеркнул вице-губернатор Сергей Сёмка.

Дмитрий Перязев рассказал, что помимо внутритрубной диагностики Новосибирская теплосетевая компания ведет работу с самой схемой теплоснабжения левого берега.

— Технологически — это единая объединенная система: подпитка осуществляется с зоны ТЭЦ-3, контур ТЭЦ-2 помогает, но большого влияния не дает. Третий источник — Кировская районная котельная. Сейчас решаем вопрос, как зону левого берега разделить, — пояснил он.

Дмитрий Перязев добавил, что в тепловые камеры планируется установить датчики (будут отслеживать затопления) и акустические датчики (помогут заранее выявлять дефекты на трубопроводах).

Кроме того, идет замена запорную арматуры и устанавливаются регулирующие устройства в определенных точках тепловых сетей.

Сергей Семка заверил, что в Новосибирске предпринимаются все необходимые меры, чтобы масштабных проблем с теплоснабжением более не повторялось

— Для этого все делается: мониторинг, разделение участков теплоснабжения, чтобы не возникало проблем с подачей ресурса у всего левобережья при дефекте на трубопроводе, регулирование на теплоисточниках, «загрубление» скорости реагирования приборов погодного регулирования у потребителей, которых порядка 25% по Новосибирску. Пятое направление — работа с управляющими компаниями, в частности — тренировка, которую мы проведем в августе, — резюмировал он.

Ранее редакция рассказывала, что на ТЭЦ-5 в Новосибирске завершается реконструкция трубопроводов. Реализация проекта в перспективе позволит увеличить нагрузку на теплоэлектроцентраль.

Фото предоставлено пресс-службой СГК, автор- Константин Стремоусов

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : СГК диагностика труб


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