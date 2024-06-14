Из маршрута автобуса № 96 исключат остановку в районе «Меги» в Новосибирске

С 17 июня автобусы маршрута № 96 перестанут заезжать на территорию СТЦ «Мега» при движении в обратном направлении.

Для улучшения транспортного обслуживания жителей Новосибирска изменяется муниципальный маршрут регулярных перевозок № 96. Теперь он будет следовать от «Цветущей Плющихи» до улицы Сергея Кожевникова, но не будет заезжать на территорию СТЦ «Мега» на обратном пути.

Так например, список остановочных пунктов в прямом направлении: «Цветущая Плющиха», «Три тополя», «Ул. Татьяны Снежиной», «Ул. Виталия Потылицына». В обратном: «Ул. Сержанта Коротаева», «Ул. Оловозаводская», «Автобаза».

Полный список можно посмотреть здесь.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия перенесет остановку и изменит маршрут движения транспорта в Ленинском районе Новосибирска.