Звёзды хоккея отметили юбилей «Золотой шайбы» товарищеским матчем в Новосибирске

Гала-матч с участием Алексея Копейкина, Сергея Гимаева, Егора Миловзорова и других известных хоккеистов состоялся на льду ЛДС «Сибирь». Организатором встречи и автограф-сессии для юных хоккеистов из районов НСО выступил депутат Госдумы Александр Аксёненко.

На открытии гала-матча с приветственным словом к зрителям обратились главный федеральный инспектор Новосибирской области Николай Буймов, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов.

Участие в матче приняли как экс-игроки «Сибири», так и многие другие звезды хоккея прошлого и настоящего.

За команду ветеранов «Сибири» сыграли нападающий ЦСКА Константин Окулов, генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов, нападающий «Сибири» Сергей Дубакин, директор ДЮСШ «Сибирь» Дмитрий Затонский, депутаты Государственной Думы Александр Аксёненко и Сергей Неверов и другие.

Экс-игроки ХК «Сибирь» Алексей Копейкин, Сергей Гимаев, Сергей Климович исполнительный директор турнира «Золотая шайба» Константин Маргольф и ряд других спортсменов выступили за команду ветеранов «Золотой Шайбы».

Мероприятие посетило порядка 3000 болельщиков. В том числе юные хоккеисты из команд Ордынского района, Краснообска, Искитима и Бердска. Накануне товарищеского матча они посетили автограф-сессию прославленных хоккеистов, которые подписали для них свои фотографии, шайбы, футболки и другие предметы со спортивной символикой, а также сделали совместные снимки на память.