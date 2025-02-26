Новый автомобильный бренд выходит на российский рынок

В марте 2025 года китайский бренд GAC заводит в Россию сразу три новые модели: седан Empow, кроссовер GS4 Max и GS8 в новой комплектации GX Traveller.

Как сообщает Autonews.ru со ссылкой на представителей компании, ранее все три модели прошли сертификацию для продаж в России, получив одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в Росстандарте. Седан Empow был сертифицирован в конце прошлого года, а GS4 Max — в начале этого.

Напомним, профильные СМИ сообщали, что в РФ может появиться еще один новый бренд — Esteo, под которым будут продаваться китайские премиальные автомобили Exeed, собранные в России. Официальной информации пока нет, но в базе данных Росстандарта появились четыре сертификата ОТТС (Одобрения типа транспортного средства) на модели новой марки Esteo с заводскими индексами: 52M, 41T, 33T и 51M. Предположительно, это автомобили Exeed, включая модели LX, TXL, VX и RX — весь актуальный модельный ряд, доступный в России.

Отечественный производитель недавно также подал в Роспатент заявки на регистрацию Lada Tigris, Ariva и Parus. Бронь касается товарных знаков в трёх классах Международной классификации товаров и услуг.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи новых электромобилей в январе в России упали вдвое. Самым популярным новым электрокаром является Zeekr 001.