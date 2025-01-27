Новый детский травмпункт открылся на левом берегу Новосибирска

27 января на оперативном совещании при губернаторе Ростислав Заблоцкий, министр здравоохранения Новосибирской области, сообщил о начале работы нового детского травмпункта в Ленинском районе.

— Начали работу в новом детском травмпункте на левом берегу. Планируем с 1 февраля впервые в истории сделать его круглосуточным, — отметил министр.

Заболоцкий заявил, что больше не будет необходимости перевозить и доставлять пациентов с левого берега на правый.

В здании больницы № 4, по адресу 2-й переулок Пархоменко, 2, было оборудовано помещение для детского травмпункта. Общая площадь — 400 кв. м. Там разместили кабинеты врачей, рентген, гипсовальную, процедурные кабинеты и служебные помещения.

На выполнение работ и закупку медоборудования и мебели из областного бюджета выделяли 27 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новая инфекционная больница приняла первых пациентов под Новосибирском. За время строительства она подорожала в три раза.