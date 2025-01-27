Новосибирским хлебом и конфетами накормят жителей Африки

В 2024 году новосибирские производители начали экспортировать свою продукцию в Бенин, Египет, Бангладеш, Пакистан, Ирак, Черногорию и на Филиппины.

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, регион активно расширяет географию международных поставок и уже достиг значительных успехов, заняв 12-е место в России по объемам экспорта. Итоги реализации проекта «Экспорт продукции АПК» были подведены в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Согласно последним данным, Новосибирская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе по экспорту продукции агропромышленного комплекса. По итогам 2024 года на долю региона приходится более одной трети от общего объема аграрного экспорта округа.

Из столицы Сибири, Новосибирска, в основном экспортируют зерновые, масличные и зернобобовые культуры. Они занимают более 61,4% в общем объёме экспорта агропромышленного комплекса (АПК) Новосибирской области. Ещё 16,3% приходится на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности: кондитерские изделия, продукты перемола, глубокой переработки зерновых и напитки.

На данный момент товары из Новосибирской области поставляются в 55 из 202 стран мира. В прошлом году объём экспорта увеличился на 485 миллионов долларов, что позволило перевыполнить план на 156,7%.

Ранее редакция сообщала о том, что Шимкив предложил разрешить крупным сельхозкомпаниям выкупать землю в Новосибирске. Несколько лет назад по инициативе регионального парламента был наложен мораторий на выкуп земли.