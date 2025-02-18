Новый Дом культуры откроется в селе Ярково Новосибирской области к 9 мая

В Ярковском сельсовете завершается долгожданное строительство нового дома культуры, который заменит старый деревянный ДК, возведенный в 1955 году. Ожидается, что местные жители отпразднуют 80-летие Победы уже в обновленных стенах.

Дмитрий Тимонов, первый заместитель министра строительства Новосибирской области, посетил стройплощадку и оценил темпы работ по госпрограмме «Культура Новосибирской области», утвержденной правительством региона.

Подрядчиком выступает омская компания ООО «АСК Монолит», которая впервые строит на территории Новосибирской области. За ходом работ внимательно следит региональное министерство строительства.

Значимость нового объекта была также подчеркнута на личном приеме полномочного представителя Президента РФ в СФО Анатолия Серышева. В трехэтажном здании Дома культуры предусмотрены различные помещения для досуга, включая вместительный зал на 300 мест для концертов и мероприятий, а также гримерные, классы для музыки и хореографии, библиотеки для детей и взрослых.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что в течение ближайших трех лет в Новосибирской области планируется построить еще четыре культурных объекта.