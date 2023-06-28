Новосибирск стал финалистом российского конкурса Культурная столица года

Новосибирск вошел в финал конкурса «Культурная столица года». Об этом сообщает вице-мэр Анна Терешкова. По ее словам. об итогах конкурса было объявлено на пресс-конференции ТАСС.

Новосибирск претендует на 250 млн рублей для разработки культурного кода центра города , заявки которых получили от экспертов наибольшее количество баллов: Грозный, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Томск, Чебоксары, Чита.

Во второй половине сентября 2023 года в Москве будут проведены открытые презентации финалистов и в торжественной обстановке будет назван город, который станет первой культурной столицей на 2024 год.

Обладатель звания станет на год главным городом страны, с точки зрения продвижения его экономической и культурной самобытности и привлекательности.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске открыли памятник Святителю Николаю Чудотворцу.