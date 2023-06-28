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Новосибирск стал финалистом российского конкурса Культурная столица года

  • 28/06/2023, 11:55
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Новосибирск стал финалистом российского конкурса Культурная столица года
Всего в финал вышло восемь городов.

Новосибирск вошел в финал конкурса «Культурная столица года». Об этом сообщает вице-мэр Анна Терешкова. По ее словам. об итогах конкурса было объявлено на пресс-конференции ТАСС.

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Финалистами стали 8 городов, заявки которых получили от экспертов наибольшее количество баллов: Грозный, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Томск, Чебоксары, Чита.

Во второй половине сентября 2023 года в Москве будут проведены открытые презентации  финалистов и в торжественной обстановке будет назван город, который станет первой культурной столицей на 2024 год.

Обладатель звания станет на год главным городом страны, с точки зрения продвижения его экономической и культурной самобытности и привлекательности.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске открыли памятник Святителю Николаю Чудотворцу.

Фото со страницы Управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска в Телеграм

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Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирск финалист конкурса Культурная столица года


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