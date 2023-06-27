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Учительница гимназии №10 Новосибирска отсудила 100 тыс рублей по делу о клевете

  • 27/06/2023, 18:07
Автор:
school-2934975_1280
Ответчица с иском не согласна.

Суд Октябрьского района частично удовлетворил иск учителя гимназии №10 Натальи Братковой к маме ученика Светлане Маминой по делу о клевете. Решением суда ответчица должна опровергнуть на своей странице в соцсети ранее распространённую в адрес педагога информацию, а также компенсировать моральный вред на сумму 100 тыс руб. Об этом сообщает управление судебного департамента по Новосибирской области.

Как напоминают в управлении предысторию дела, ответчик в родительском чате разместила информацию о том, что Светлану Браткову выгнали с предыдущего места работы. Об этом же она, по информации управления, заявляла и устно директору гимназии.

  Свидетели, родители учеников, пояснили суду, что в связи с агрессивным поведением ответчика в чате, где она начала негативно высказываться об учителе, они создали новый чат для общения родителей и учителя, так как все остальные родители, кроме Маниной, остаются согласны с учителем,   сообщается в материалах дела.   В ходе судебного разбирательства установлено, что Браткова работает учителем с 1993 года, имеет высшую категорию, уволилась с предыдущего места работы из лицея по собственному желанию. В лицее Браткову охарактеризовали как вдумчивого, серьезного, грамотного учителя с высоким уровнем знаний и умением интересно преподать учебный материал ученикам.

Со своей стороны, ответчица с иском не согласна. По её словам, она делилась имеющейся у неё информацией об увольнении педагога.

Напомним, что  в этом году из-за конфликта учительницы и родительницы в одном из начальных классов гимназии №10 разразился скандал, в результате которого один из классов в полном составе не вышел на учёбу. Остальная родительская общественность требовала убрать ребёнка конфликтующей мамы из класса.

Ещё один скандал вокруг учебного заведения произошёл относительно недавно. Корреспондент Infopro54 сообщал о новой забастовке учеников по причине сокращения часов на изучение иностранных языков. Однако, как позже пояснил в официальном комментарии замглавы регионального Минобра Владимир Щукин, решение о сокращении часов не принимала ни образовательная организация, ни её учредитель.

Pixabay.com, автор Sobima

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд конфликт гимназия №10


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