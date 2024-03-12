Новый кольцевой маршрут запускается в Новосибирске

В среду, 13 марта, в Новосибирске заработает новый маршрут №33, который станет кольцевым на улице Учительской.
— С 13 марта будет организовано движение нового кольцевого муниципального маршрута регулярных перевозок — автобуса № 33 «Ул. Учительская — Ботанический ж/м — Ул. Учительская», — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Напомним, с 1 марта в Новосибирске продлили маршрут троллейбуса №5. Сейчас он ходит от улицы Ленинградской до микрорайона «Стрижи». Обслуживать обновленный маршрут «Микрорайон «Стрижи» – Улица Ленинградская» будут 25 троллейбусов.
Ранее редакция сообщала о том, что жители поселка под Новосибирском добились продления маршрута автобуса.
Фото: Freepik — rawpixel.com
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