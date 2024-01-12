Новый корпус больницы №34 откроют в феврале в Новосибирске

Завершаются работы по подготовке к вводу нового корпуса больницы №34 на левом берегу Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.
Новый 6-этажный корпус построен между терапевтическим и главным корпусами больницы, и соединит их переходами по 1 и 5 этажам.
— Большая часть медицинской техники уже установлена, ведётся монтаж «тяжелого» оборудования, — говорится в сообщении.
На данный момент идет подготовка к получению лицензии. Запускать корпус планируется в феврале.
Напомним, что Городская клиническая больница № 34 обслуживает порядка 500 тысяч жителей областного центра.
Ранее редакция сообщала о том, что семиэтажный детский медцентр построят в облбольнице Новосибирска.
Фото с сайта правительства Новосибирской области
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