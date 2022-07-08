Новый «Москвич» должен быть дешевле китайских конкурентов

Автомобили «Москвич» должны стоить дешевле китайских конкурентов, считают эксперты, которых опросили «Известия». Под этой маркой планируется выпускать пять моделей. Это будут четыре кроссовера и один седан.

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, «если китайские компании предлагают свои кроссоверы за два миллиона, а Hyundai Creta и Kia Seltos дороже, «Москвич» в базовой комплектации должен стоить от 1,5 до 2 миллионов по сегодняшним ценам». Он считает, что покупатели в первую очередь обратят внимание на кроссоверы, а лифтбеком могут заинтересоваться таксопарки.

Вместе с тем, на взгляд независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, самая доступная модель «Москвича» должна стоить 1,4 миллиона рублей, а самая дорогая — 4 млн. рублей.

Кроме того, эксперты считают, что изначально предполагается крупноузловая сборка и только потом локализация.

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