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Оператор газетных киосков заявил о беспределе мэрии Новосибирска

  • 08/07/2022, 15:04
Автор:
новости Новосибирска
Несколько киосков, торгующих печатной продукцией, демонтированы на площади Калинина.

С площади Калинина демонтированы два киоска, реализующие печатную продукцию, несмотря на то, со стороны компании-оператора нарушений правил их размещения и торговой деятельности нет. Об этом сообщил «НГС» со ссылкой на заместителя гендиректора ООО «ИНТЭГО- Пресс» Евгения Попова, по словам которого вне закона торговые объекты оказались неожиданно, причем с подачи профильного подразделения мэрии.

 

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ООО «ИНТЭГО-Пресс» обратилось в мэрию, чтобы продлить договор (Аренды. Ред.), но получило отказ, цитирует издание представителей компании. Мэрия отказала 90% киосков с прессой в продлении аренды. В мае-июне 2022 года в адрес компании были направлены уведомления о демонтаже нестационарных объектов, касающиеся большинства киосков прессы.

Напомним, что ранее операторы торговых объектов сообщали о попытках их демонтажа со стороны подразделений муниципалитета практически «по беспределу», причем под раздачу подпадали объекты, подпадающие под мораторий на демонтаж. В частности, в ходе заседания совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в конце мая руководители реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева и Игорь Салов заявляли о систематическом беспределе в отношении торговых операторов, особенно тех, чьи объекты расположены на площадях Калинина и Маркса, на первой из которых уже начались работы по установке памятной стелы «Новосибирск город трудовой доблести» и благоустройству прилегающих территорий.

  Поступают неединичные сигналы,  сообщала в конце мая Наталия Кошелева.  Приходят уведомления о демонтаже объектов, которые были установлены законно. Если говорить о площадях Калинина и Маркса, то под демонтаж попал объект, поставленный в качестве «умной остановки». Хочется, чтобы предприниматели уезжали непосредственно перед проведением работ, а не так, что сейчас они уедут, работы начнутся неизвестно когда, а на этих местах все это время будет вестись несанкционированная торговля.

Со своей стороны, профильные чиновники мэрии заявляли, что подобные случаи носят единичный характер.

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О случаях необоснованных попыток демонтажа ранее заявляли и рекламные операторы, постфактум получавшие судебные повестки и в связи с этим требующие распространения действия моратория и на них. В июне подразделение мэрии распространило сообщение с обращением к рекламодателям. Фактически в нем муниципалитет рекомендует бизнесу «обходить стороной» одного из крупнейших игроков рынка наружной рекламы Новосибирска.

 

 

Ранее редакция рассказывала о противостоянии мэрии и крупного рекламного оператора. 

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : город власть бизнес


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