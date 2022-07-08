Оператор газетных киосков заявил о беспределе мэрии Новосибирска

С площади Калинина демонтированы два киоска, реализующие печатную продукцию, несмотря на то, со стороны компании-оператора нарушений правил их размещения и торговой деятельности нет. Об этом сообщил «НГС» со ссылкой на заместителя гендиректора ООО «ИНТЭГО- Пресс» Евгения Попова, по словам которого вне закона торговые объекты оказались неожиданно, причем с подачи профильного подразделения мэрии.

Виталий Витухин: Мы не хотим кидать на пальцах и определять, кто останется, а кто нет ООО «ИНТЭГО-Пресс» обратилось в мэрию, чтобы продлить договор (Аренды. — Ред.), но получило отказ, — цитирует издание представителей компании. — Мэрия отказала 90% киосков с прессой в продлении аренды. В мае-июне 2022 года в адрес компании были направлены уведомления о демонтаже нестационарных объектов, касающиеся большинства киосков прессы.

Напомним, что ранее операторы торговых объектов сообщали о попытках их демонтажа со стороны подразделений муниципалитета практически «по беспределу», причем под раздачу подпадали объекты, подпадающие под мораторий на демонтаж. В частности, в ходе заседания совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в конце мая руководители реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» — Наталия Кошелева и Игорь Салов — заявляли о систематическом беспределе в отношении торговых операторов, особенно тех, чьи объекты расположены на площадях Калинина и Маркса, на первой из которых уже начались работы по установке памятной стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» и благоустройству прилегающих территорий.

— Поступают неединичные сигналы, — сообщала в конце мая Наталия Кошелева. — Приходят уведомления о демонтаже объектов, которые были установлены законно. Если говорить о площадях Калинина и Маркса, то под демонтаж попал объект, поставленный в качестве «умной остановки». Хочется, чтобы предприниматели уезжали непосредственно перед проведением работ, а не так, что сейчас они уедут, работы начнутся неизвестно когда, а на этих местах все это время будет вестись несанкционированная торговля.

Со своей стороны, профильные чиновники мэрии заявляли, что подобные случаи носят единичный характер.

О случаях необоснованных попыток демонтажа ранее заявляли и рекламные операторы, постфактум получавшие судебные повестки и в связи с этим требующие распространения действия моратория и на них. В июне подразделение мэрии распространило сообщение с обращением к рекламодателям. Фактически в нем муниципалитет рекомендует бизнесу «обходить стороной» одного из крупнейших игроков рынка наружной рекламы Новосибирска.

Ранее редакция рассказывала о противостоянии мэрии и крупного рекламного оператора.