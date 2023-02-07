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Новый новосибирский беспилотник летом представят Министерству обороны

  • 07/02/2023, 18:25
Автор:
беспилотники для спецслужб
Основная особенность продукта — миниатюрные габариты.

Центр компетенций беспилотных летательных аппаратов НГТУ НЭТИ презентовал новую разработку микробеспилотник «Шмель», созданный на уровне макетного образца. В 2022 году центр представлял первую разработку «Крыло». Как рассказывает руководитель центра Денис Котин, у «Шмеля» из отечественных комплектующих фюзеляж и программное обеспечение режима полёта. Следующим шагом должно стать замещениеисточника питания и силового преобразователя летательных аппаратов, как по «Шмелю», так и по другим будущим моделям беспилотников.

Будем заниматься разработкой новых топологий, конструктивов беспилотников с различными техническими характеристиками, сообщает руководитель центра. Наша задача как разработчика занять определённую нишу на российском сегменте беспилотников. Глобальная задача, которую мы себе поставили сделать 100%-ную локализацию отечественных разработок летательных аппаратов, которые мы будем проектировать.

Пока же в нынешнем виде, по словам руководителя центра, «Шмель» должен окончательно «стать на крыло» к лету текущего года. К этому времени будет готов его опытный образец, после чего он будет представлен потенциальным потребителям, основным из которых выступает Министерство обороны.

Основная особенность продукта миниатюрные габариты, поясняет Денис Котин. Его рабочий орган это видеокамера. Область применения посмотреть там, где человеку сложно физически посмотреть своим взглядом. «Шмели» по своему функциональному значению являются продолжением глаз человека. Области применения на сегодня это спецслужбы, спецподразделения, находящиеся в опасных условиях, где лучше перестраховаться, чем рисковать собственной жизнью.

Что касается возможного серийного производства «Шмеля», то, как рассказывает проректор по инновациям и развитию НГТУ Марина Хайрулина, данные разработки находятся в поле зрения центра трансфера технологий университета, специализирующегося на их продвижении .

Сегодня уже отработан ряд партнёров, мы находимся на стадии переговоров. Думаю, до июня они будут следить, как мы продвигаемся, чтобы уже достичь конкретных договорённостей, — добавила Марина Хайрулина.

По информации разработчиков, прототипом беспилотника «Шмель» являлся британский беспилотник типа «микроБЛА». Вес «Шмеля» 85 грамм, скорость полёта до 25 км/ч, дальность полёта для передачи информации до 2 км. Длительность полёта на одной батарейке примерно 20 минут. В комплекте к беспилотнику идёт три сменяемые батарейки.

 

Ранее редакция сообщала, какие ещё задачи могут выполнять беспилотники, созданные на базе НГТУ.

Фото: скриншот видео пресс-конференции в ТАСС

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Рубрики : Власть Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : разработка беспилотников производство беспилотников беспилотники для спецслужб


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