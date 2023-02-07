Новый новосибирский беспилотник летом представят Министерству обороны

Центр компетенций беспилотных летательных аппаратов НГТУ НЭТИ презентовал новую разработку — микробеспилотник «Шмель», созданный на уровне макетного образца. В 2022 году центр представлял первую разработку — «Крыло». Как рассказывает руководитель центра Денис Котин, у «Шмеля» из отечественных комплектующих — фюзеляж и программное обеспечение режима полёта. Следующим шагом должно стать замещениеисточника питания и силового преобразователя летательных аппаратов, как по «Шмелю», так и по другим будущим моделям беспилотников.

— Будем заниматься разработкой новых топологий, конструктивов беспилотников с различными техническими характеристиками, — сообщает руководитель центра. — Наша задача как разработчика — занять определённую нишу на российском сегменте беспилотников. Глобальная задача, которую мы себе поставили — сделать 100%-ную локализацию отечественных разработок летательных аппаратов, которые мы будем проектировать.

Пока же в нынешнем виде, по словам руководителя центра, «Шмель» должен окончательно «стать на крыло» к лету текущего года. К этому времени будет готов его опытный образец, после чего он будет представлен потенциальным потребителям, основным из которых выступает Министерство обороны.

— Основная особенность продукта — миниатюрные габариты, — поясняет Денис Котин. — Его рабочий орган — это видеокамера. Область применения — посмотреть там, где человеку сложно физически посмотреть своим взглядом. «Шмели» по своему функциональному значению являются продолжением глаз человека. Области применения на сегодня — это спецслужбы, спецподразделения, находящиеся в опасных условиях, где лучше перестраховаться, чем рисковать собственной жизнью.

Что касается возможного серийного производства «Шмеля», то, как рассказывает проректор по инновациям и развитию НГТУ Марина Хайрулина, данные разработки находятся в поле зрения центра трансфера технологий университета, специализирующегося на их продвижении .

— Сегодня уже отработан ряд партнёров, мы находимся на стадии переговоров. Думаю, до июня они будут следить, как мы продвигаемся, чтобы уже достичь конкретных договорённостей, — добавила Марина Хайрулина.

По информации разработчиков, прототипом беспилотника «Шмель» являлся британский беспилотник типа «микроБЛА». Вес «Шмеля» — 85 грамм, скорость полёта до 25 км/ч, дальность полёта для передачи информации — до 2 км. Длительность полёта на одной батарейке — примерно 20 минут. В комплекте к беспилотнику идёт три сменяемые батарейки.

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