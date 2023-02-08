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Мэр Новосибирска отозвал разрешение на снос деревьев в «Юном медике»

  • 08/02/2023, 09:13
Автор:
снос деревьев
Предписание об устранении нарушения природоохранного законодательства в мэрию внесла прокуратура города.

Прокурор города Роман Сивак 7 февраля внес представление в мэрию города Новосибирска об устранении нарушений природоохранного законодательства в части содержания лесных насаждений, говорится в сообщении областной прокуратуры.

— Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть лично вмешался в ситуацию по вырубке деревьев на территории бывшего пионерского лагеря «Юный медик», в течении рабочего дня с участием прокурора города рассмотрел представление и отозвал решение на снос зеленых насаждений, ранее выданное Управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска, —  уточняется в сообщении.

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Напомним, в девелоперской компании «Д54-Развитие» 6 февраля сообщали, что заранее предупредили о предстоящей вырубке все официальные надзорные органы власти и предоставили полный пакет документов о том, что имеют право начать работы. Кроме того, у компании имеется официальное заключение филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Новосибирской области» о том, что на территории будущей застройки находились аварийные и больные деревья. К сносу застройщик приступил 4 февраля, что вызвало возмущение общественников, в результате работы были приостановлены.

Согласно документу, который министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин разместил у себя в телеграм-канале, управление по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска подписало разрешение на снос, замену, пересадку и обрезку зеленых насаждений 23 января 2023 года. По документу разрешение выдано ООО «Д54 Развитие» на снос 931 дерева на территории 9426 кв м. Документ подписан начальником управления по благоустройству общественных пространств мэрии Вадимом Полещуком.

Фото предоставлено Виктором Стрельниковым

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Юный медик Снос деревьев особо охраняемая территория. новостройки Новосибирска Нижняя Ельцовка зелёные зоны


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