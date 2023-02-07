В Новосибирске почти на 20% снизилось количество участков, предоставленных для захоронения

— В 2022 году по гарантированному перечню услуг в соответствии с федеральным перечнем на безвозмездной основе в Новосибирске было захоронено 930 умерших, — сообщил на подведении итогов работы департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска глава ведомства Виталий Витухин.

Для сравнения, в 2021 году —1085, в 2020 — 1042, в 2019 — 801.

— Впервые, с 2019 года, количество предоставляемых участков снизилось на 19.6%. В первую очередь мы связываем — это с улучшением эпидемиологической обстановки и снижением смертности от ковида, —констатировал Витухин.

Кроме того, в целом в 2022 году в Новосибирске на общественных кладбищах города было предоставлено 13580 участков для погребения умерших, а также 29 участков для создания семейных захоронений.

По данным департамента, в 2021 году в Новосибирске было предоставлено 16889 участков, в 2020 — 14124, в 2019 — 12223.

Напомним, на минувшей неделе на пресс-конференции директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Новосибирской области Елена Ягнюкова сообщала, что в 2022 году из фонда на лечение ковида в стационарах было направлено 3,4 млрд рублей, в 2021 — 9 млрд.

За 2022 год в городе построены 4 колумбарные стены — на Инском, Заельцовском и Клещихинском кладбищах, а также отремонтирована воинская колумбарная стена на территории Заельцовского кладбища. Кроме того, продолжается расширение городских кладбищ. В собственность муниципалитета передано 5 земельных участков из собственности области для приведения территории кладбища Клещихинское в соответствие с его фактическими границами.

Ранее редакция сообщала, что за 7 лет количество бесплатных захоронений в Новосибирске выросло более чем в 50 раз.