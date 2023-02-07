Рекламодателям

В Новосибирске почти на 20% снизилось количество участков, предоставленных для захоронения

  • 07/02/2023, 18:12
Автор:
Участки для захоронения
В мэрии объясняют этот тренд улучшением эпидемиологической обстановки.

— В 2022 году по гарантированному перечню услуг в соответствии с федеральным перечнем на безвозмездной основе в Новосибирске было захоронено 930 умерших, — сообщил на подведении итогов работы департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска глава ведомства Виталий Витухин.

Для сравнения, в 2021 году —1085, в 2020 — 1042, в 2019 — 801.

Ритуальные услуги

В новой академии Новосибирска будут готовить организаторов похорон и бальзамировщиков

  Кроме того, в целом в 2022 году в Новосибирске на общественных кладбищах города было предоставлено 13580 участков для погребения умерших, а также 29 участков для создания семейных захоронений.

— Впервые, с 2019 года, количество предоставляемых участков снизилось на 19.6%. В первую очередь мы связываем — это с улучшением эпидемиологической обстановки и снижением смертности от ковида, —констатировал Витухин.

По данным департамента, в 2021 году в Новосибирске было предоставлено 16889 участков, в 2020 — 14124, в 2019 — 12223.

Напомним, на минувшей неделе на пресс-конференции директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Новосибирской области Елена Ягнюкова сообщала, что в 2022 году из фонда на лечение ковида в стационарах  было направлено 3,4 млрд рублей, в 2021 — 9 млрд.

За 2022 год в городе построены 4 колумбарные стены  — на Инском, Заельцовском и Клещихинском кладбищах, а также отремонтирована воинская колумбарная стена на территории Заельцовского кладбища. Кроме того, продолжается расширение городских кладбищ. В собственность муниципалитета передано 5 земельных участков из собственности области для приведения территории кладбища Клещихинское в соответствие с его фактическими границами.

 

Ранее редакция сообщала, что за 7 лет количество бесплатных захоронений в Новосибирске выросло более чем в 50 раз. 

Фото pixabay — vlanka

411

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Участки для захоронения ритуальные услуги


Спецоперация на Украине

Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard, сконструировали в Новосибирске
3/02/23 14:49
Андрей Травников заявил о полной поддержке семей участников спецоперации со стороны властей региона
31/01/23 14:52
На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета
30/01/23 16:03
беспилотники для спецслужб

Новый новосибирский беспилотник летом представят Министерству обороны

Основная особенность продукта — миниатюрные габариты.
Читать статью >>
зоопарк Новосибирска

В Новосибирском зоопарке появятся павильоны для древесных кенгуру и такинов

В планах на 2023 год — начать строительство павильона для карликовых бегемотов и медоедов.
Читать статью >>
Новый терминал в Толмачево откроет Владимир Путин?

Новый терминал в Толмачево откроет Владимир Путин?

Открытие состоится 9 февраля
Читать статью >>
Комфортные остановки

Первые договоры по комфортным остановкам в Новосибирске заключат в ближайшее время

Мэрия получила 6 заявок от предпринимателей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

блогер

Ксения Каманова: На первое место в оценке эффективности блогеров выходит качество подписчиков и контента

«Ты можешь сидеть ныть, рассказывать, как тебе плохо, и это будут смотреть, давать советы!»
Все материалы
Лента новостей

Новый новосибирский беспилотник летом представят Министерству обороны

07/02/2023, 18:25

Просрочка по ипотеке в Красноярске за год сократилась на 373 млн рублей

07/02/2023, 17:05

На социальных ярмарках новосибирцы сэкономили почти 240 млн рублей

07/02/2023, 16:56

В Новосибирске разработали накопители электроэнергии для атомных ледоколов

07/02/2023, 16:53
Популярное

В России официально признан новый вид спорта

07/02/2023, 12:16

С февраля ряд пособий и компенсаций увеличился на 11,9 %

06/02/2023, 16:37

В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала для медработников на четверть

03/02/2023, 12:03
Новости компаний

Компании МСБ могут получить финансирование под 10% годовых

07/02/2023, 17:53

ВТБ, «Открытие» и РНКБ объединяют банкоматные сети

07/02/2023, 17:03

Клиенты ВТБ стали в три раза чаще оплачивать покупки картой «Мир» с помощью смартфона

07/02/2023, 12:12

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2022 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска