Бешенство обнаружили еще в двух поселках Новосибирской области

По распоряжению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на территории двух деревень — Волово Татарского муниципального округа и Александровка Маслянинского муниципального округа — введён карантин по бешенству. Эпизоотический очаг был обнаружен в личном подсобном хозяйстве местных жителей.

Карантин будет действовать до 4 апреля 2025 года.

В течение двух месяцев в районе, где был зафиксирован очаг бешенства, запрещено проводить выставки, ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Также вводится запрет на вывоз животных из этих населённых пунктов.

Следует отметить, что в январе в двух других районах региона также были обнаружены очаги бешенства. Карантин был установлен в посёлке Троицкий Троицкого сельсовета Кочковского района и в деревне Устьянцево Устьянцевского сельсовета Барабинского района.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ветеринары рассказали, как распознать бешенство у животного. Это актуально для тех горожан, кто на новогодние каникулы выезжает в сельские районы области.