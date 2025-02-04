Бешенство обнаружили еще в двух поселках Новосибирской области

По распоряжению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на территории двух деревень — Волово Татарского муниципального округа и Александровка Маслянинского муниципального округа — введён карантин по бешенству. Эпизоотический очаг был обнаружен в личном подсобном хозяйстве местных жителей.
Карантин будет действовать до 4 апреля 2025 года.
В течение двух месяцев в районе, где был зафиксирован очаг бешенства, запрещено проводить выставки, ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Также вводится запрет на вывоз животных из этих населённых пунктов.
Следует отметить, что в январе в двух других районах региона также были обнаружены очаги бешенства. Карантин был установлен в посёлке Троицкий Троицкого сельсовета Кочковского района и в деревне Устьянцево Устьянцевского сельсовета Барабинского района.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ветеринары рассказали, как распознать бешенство у животного. Это актуально для тех горожан, кто на новогодние каникулы выезжает в сельские районы области.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова
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