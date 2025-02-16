Новый рекорд посещаемости установлен на «Сибирь-Арене» в Новосибирске

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» был установлен новый рекорд посещаемости. 15 февраля на стадионе прошёл хоккейный матч, в котором встретились команды «Сибирь» и «Металлург». Этот поединок привлёк внимание большого количества зрителей.

— 11506 зрителей пришло на матч «Сибири»! — рассказали в пресс-службе ХК «Сибирь».

Матч, который начался для «Сибири» с уверенного первого гола, вскоре превратился в борьбу за успех. Хотя сибиряки лидировали в счете, они постепенно утратили преимущество и оказались в роли догоняющих.

На последней секунде второго тайма «Сибирь» сократила разрыв в счете до минимального, забросив вторую шайбу (2:3). Однако третий тайм они проиграли полностью, позволив гостям забить два гола.

Итоговый счет матча — 2:5 в пользу «Металлурга».

После этой встречи «Сибирь» осталась на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, а «Металлург» поднялся на пятое место в той же конференции.

Ранее редакция сообщала о том, что на Кубок Вызова в Новосибирске пришло рекордное количество болельщиков. Арену посетили 10 378 болельщиков.