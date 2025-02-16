Комментатор Скворцов впервые прокомментировал инцидент с избиением в Новосибирске

Спортивный комментатор Роман Скворцов был тронут поддержкой, которую он получил после инцидента в Новосибирске.

— Не прочитал еще даже половины, скажу одно: тронут, извините, что подвел. Все будет хорошо, недельку еще надо долежать, а там через месяц и в хоккейку двигаться разрешат. Всем огромное спасибо за поддержку, — написал журналист в Telegram-канале.

Роман Скворцов был госпитализирован в одну из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. У мужчины диагностировали ушиб головного мозга и гематому.

По данным прокуратуры, инцидент произошёл на улице. Скворцов вышел из бара-ресторана Jonathan, где у него произошёл конфликт с двумя посетителями другого заведения — Beerfactory. Один из них ударил Скворцова, и тот упал на землю.

Позднее в региональной прокуратуре сообщили, что по факту умышленного причинения вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. 14 февраля полиция заявила о задержании подозреваемого в избиении Скворцова. Он признал свою вину и был отпущен под подписку о невыезде.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин заинтересовался избиением комментатора «Матч ТВ» Скворцова в Новосибирске. Он инициировал процессуальную проверку.