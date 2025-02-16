Служба доставки с филиалами в Новосибирске заменит курьеров дронами

Сервис доставки продуктов «Самокат» запустит тестовую доставку товаров дронами. На курьерскую службу заступят машины S-80, разработанные в компании ООО «Транспорт будущего» для доставки грузов. Необычный эксперимент стартует в Самарской области, что позволит оценить эффективность технологии в городской среде. Позже внедрить аэродоставку планируется по всей стране.

Запустить дронов-курьеров на доставку планируется уже в первом квартале 2025 года. Это стало возможным благодаря тому, что в рамках особого правового режима временно снимается ряд ограничений для тестирования новых технологий.

Посылки будут доставлять от распределительного центра до специальных постаматов, установленных в разных районах Тольятти. Через специальное приложение клиент сможет выбрать любой постамат, установленный в зоне тестирования. Максимальное время доставки составит 30 минут, а забрать товар можно будет в течение трех часов. При этом вес посылки не должен превышать 5 кг., а ее содержимое не требовать особых условий хранения.

Напомним, в России уже тестировали аэродоставку: в 2014 году это сделала «Додо пицца», а в 2021 году Wildberries. По мнению экспертов, «Самокат» сосредоточится на доставке бакалеи, напитков и консервов.

По данным 2ГИС, в Новосибирске 65 филиалов службы доставки «Самокат».

Ранее редакция сообщала о том, что дроны начали патрулировать несанкционированные свалки в Новосибирске. Они патрулируют полигоны, создают цифровые модели свалки со всеми ее параметрами.