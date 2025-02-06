В Новосибирске ввели режим «черного неба»

В пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии сообщили, что на территории Новосибирска введён режим неблагоприятных метеорологических условий.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 18:00 5 февраля до 18:00 6 февраля 2025 года в городе будут действовать неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, что соответствует первой степени опасности.

По данным синоптиков, 6 февраля в первой половине дня ожидается погода без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха -12, -14 С. На дорогах местами гололедица.

В период действия режима «чёрного неба» предприятия обязаны сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Горожанам рекомендуется по возможности реже бывать на улице и минимизировать использование личных автомобилей, чтобы снизить негативное воздействие вредных выбросов на окружающую среду.

Ранее редакция сообщала о том, что режим «черного неба» введен в Новосибирске 10 декабря 2024 года. Режим введен и в нескольких соседних областях.