Два оператора рынка наружной рекламы — группа Russ и «Дизайнмастер» — стали партнерами

Группа Russ и «Дизайнмастер» объявили о стратегическом партнерстве. Как пояснили в пресс-службе Russ, с декабря 2024 года группа возьмет в управление рекламный инвентарь партнера и централизует продажи наружной рекламы.

Директор регионального департамента группы Russ Антон Комаров заявил, что партнерство с «Дизайнмастером» расширит географию продвижения для клиентов компаний и позволит увеличить аудиторию. При этом управляющий оператор намерен более активно сотрудничать с компаниями малого и среднего бизнеса.

Генеральный директор «Дизайнмастера» Сергей Селезнев считает, что сотрудничество позволит комбинировать каналы продвижения, подключать другие виды рекламного инвентаря.

Напомним, у компаний, которые входят в группу «Дизайнмастер», уже несколько лет длится конфликт с мэрией Новосибирска в части законности установки рекламных конструкций. Муниципалитет через суд настаивает на сносе конструкций. В итоге нынешней осенью арбитражный суд поддержал иск мэрии о сносе видеоэкранов. По данным «Независимой газеты», по итогам 2023 года у «Дизайнмастера» в Новосибирске были 65 видеоэкранов и 636 конструкций стандартных сетевых форматов, из них 432 приходились на формат 3х6 м.

В начале января 2024 года Алексей Кондратьев, который на тот момент был заместителем мэра Новосибирска, отмечал, что за последнее время в городе были демонтированы более 32% крупных рекламных конструкций. Их количество на улицах сократилось с 3163 до 2147. То есть на долю «Дизайнмастера» по итогам 2023 года фактически приходились около 30% рынка.

В июле 2024 года стало известно, что группа Russ купила новосибирского оператора наружной рекламы — компанию ООО «Транспортная реклама». Как сообщали Infopro54 в пресс-службе Russ, с данным приобретением доля группы на рынке наружной рекламы Новосибирска составит около 20%. По итогам 2023 года компании Russ в Новосибирске принадлежали 170 мест для размещения стандартных рекламных конструкций. В том числе 18 видеоэкранов, 83 конструкции основного формата 3х6 м.

«Дизайнмастер» работает на российском рынке наружной рекламы с 1995 года и, по данным Admetrix, входит в топ-3 операторов рынка. Рекламная сеть компании присутствует в 13 городах, в том числе в Новосибирске.

Группа Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями в 147 городах России, размещает рекламу в общественном транспорте.

Ранее редакция сообщала, что по итогам 2023 года рынок наружной рекламы города составил 1,3 млрд рублей.