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В отношении главы райцентра Новосибирской области с начала года возбуждено два дела

  • 29/05/2023, 12:48
Автор:
пожар в Купино
Причина — аномальное количество пожаров на подведомственной территории.

В текущем году глава города Купино Анатолий Шевченко уже дважды привлекался к административной ответственности. Причиной стало аномальное количество пожаров в райцентре. С началом пожароопасного периода из 70 пожаров в районе 40 возникли на территории райцентра. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщал в своём докладе начальник областного управления МЧС Виктор Орлов.

В Купинском районе удалось остановить переход пожара на 7 домов и гаражные боксы, принадлежащие Пенсионному фонду РФ, сообщает руководитель управления. Пожарные подразделения выехали на тушение самостоятельно. Жители города и администрация об этом не сообщали. Более позднее реагирование на пожар могло привести к печальным последствиям. Данному обстоятельству способствовал сильный порывистый ветер, наличие неубранной сухой растительности.

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Ранее ещё один крупный пожар произошёл в райцентре в конце апреля: в результате возгорания камыша существовала угроза распространения пожара на жилые дома. В итоге огнём уничтожены два неэксплуатируемых строения и растительность на площади свыше 2 тыс кв м. Однако, как следует из доклада Виктора Орлова, проблема с принятием профилактических мер наблюдается не только в райцентре.

Глава города дважды привлекался к ответственности, в том числе, за неубранную сухую растительность, сообщает Орлов. Из 52 населённых пунктов в Купинском районе ни один не вошёл в перечень подверженных переходу ландшафтных пожаров. В связи с чем проведение превентивных профилактических мер и мероприятий по защите со стороны органов местного самоуправления не было организовано на должном уровне.

Со своей стороны, губернатор Андрей Травников поручил главе района Владимиру Шубникову разобраться в ситуации с пожароопасностью на подведомственной территории.

Попрошу обратить внимание на ситуацию с пожарами, на замечания ГУ МЧС, обратился губернатор к главе района. Раз в Купино с начала сезона 40 пожаров возникло, очевидно, следует пересмотреть подходы к организации противопожарной работы. Просьба разобраться в ситуации.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, всего за неделю на территории региона ликвидировано 623 пожара, из которых 491 горение сухой растительности (79% от общего количества пожаров за неделю).

Ранее редакция сообщала о пожаре в трёх жилых домах в Новосибирске.

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область Купинский район

Теги : правительство Новосибирской области пожароопасный период ответственность чиновников ГУ МЧС


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