В отношении главы райцентра Новосибирской области с начала года возбуждено два дела

В текущем году глава города Купино Анатолий Шевченко уже дважды привлекался к административной ответственности. Причиной стало аномальное количество пожаров в райцентре. С началом пожароопасного периода из 70 пожаров в районе 40 возникли на территории райцентра. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщал в своём докладе начальник областного управления МЧС Виктор Орлов.

— В Купинском районе удалось остановить переход пожара на 7 домов и гаражные боксы, принадлежащие Пенсионному фонду РФ, — сообщает руководитель управления. — Пожарные подразделения выехали на тушение самостоятельно. Жители города и администрация об этом не сообщали. Более позднее реагирование на пожар могло привести к печальным последствиям. Данному обстоятельству способствовал сильный порывистый ветер, наличие неубранной сухой растительности.

— Глава города дважды привлекался к ответственности, в том числе, за неубранную сухую растительность, — сообщает Орлов. — Из 52 населённых пунктов в Купинском районе ни один не вошёл в перечень подверженных переходу ландшафтных пожаров. В связи с чем проведение превентивных профилактических мер и мероприятий по защите со стороны органов местного самоуправления не было организовано на должном уровне.

Ранее ещё один крупный пожар произошёл в райцентре в конце апреля: в результате возгорания камыша существовала угроза распространения пожара на жилые дома. В итоге огнём уничтожены два неэксплуатируемых строения и растительность на площади свыше 2 тыс кв м. Однако, как следует из доклада Виктора Орлова, проблема с принятием профилактических мер наблюдается не только в райцентре.

Со своей стороны, губернатор Андрей Травников поручил главе района Владимиру Шубникову разобраться в ситуации с пожароопасностью на подведомственной территории.

— Попрошу обратить внимание на ситуацию с пожарами, на замечания ГУ МЧС, — обратился губернатор к главе района. — Раз в Купино с начала сезона 40 пожаров возникло, очевидно, следует пересмотреть подходы к организации противопожарной работы. Просьба разобраться в ситуации.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, всего за неделю на территории региона ликвидировано 623 пожара, из которых 491 — горение сухой растительности (79% от общего количества пожаров за неделю).

Ранее редакция сообщала о пожаре в трёх жилых домах в Новосибирске.