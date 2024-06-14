Новый трамвай представят на транспортном форуме в Новосибирске

С этого года совместное российско-белорусское предприятие ООО «БКМ Сибирь», расположенное в Новосибирске, будет собирать модернизированные трамваи в новом более современном кузове. Как пояснил министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский, его разработали по заказу города и региона.

— Он будет полунизкопольный, так как полностью низкопольный нам пока не позволяет сделать конструкция тележки. Трамвай новой конструкции будет представлен на Сибирском транспортном форуме, — добавил чиновник.

Форум пройдет в Новосибирске на следующей неделе.

Напомним, в феврале муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт» определило подрядчика, который выполнит модернизацию 20 трамвайных вагонов за 900,6 млн рублей. В каждом вагоне подрядчик установит кондиционер, комплект спутниковой навигации ГЛОНАСС/ GPS, а также систему информирования и оповещения пассажиров (автоинформатор, лобовое светодиодное табло, боковое светодиодное табло, задний светодиодный номер, внутрисалонная бегущая строка). Видеокамеры предусмотрены как в кабине водителя (одна из них обеспечивает запись звука), так и на крыше вагона, с внешней стороны вагона и четыре — в салоне. Также предусмотрена возможность подключения дополнительного оборудования, необходимого для интеграции в АИС «Безопасный Город». Поставить трамваи подрядчик должен не позднее 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что в 2025-26 годах город будет получать по 20 модернизированных вагонов в год.