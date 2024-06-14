Замглавы ТУАД Константину Громенко продлили срок задержания в Новосибирске

В Новосибирске суд продлил на 72 часа срок задержания первого заместителя руководителя территориального управления автомобильных дорог.

Силовики провели задержание Константина Громенка 13 июня. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

— Заместитель начальника территориального управления в период с 2015 года по 2023 год получил от директоров коммерческих организаций взятки в виде денег и дорогостоящего автомобиля за содействие при заключении контрактов и общее покровительство, — пояснили в новосибирском СК.

В рамках возбужденного уголовного дела в рабочем кабинете Громенко и по его месту жительства были проведены обыски.

За дачу взяток заму главы ТУАД также были задержаны руководители компаний. Одного из них, Андрея Казакова, по решению суда отправили в СИЗО.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали главу Корпорации инвестиционного развития Александра Зырянова. Он обвиняется в получении взятки. Суд отправил Зырянова в СИЗО до 2 августа 2024 года.