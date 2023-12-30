Новый травмпункт открыли в Академгородке в Новосибирске

В новосибирском Академгородке открыли новый травмпункт. Теперь неотложную помощь жители микрорайона смогут получить в поликлинике № 14 на Демакова, 2. Об этом сообщили в областном Минздраве.

— Травмпункт оснащен переносным рентген-аппаратом и столом для накладывания гипса, — отметили в пресс-службе министерства.

«Неотложка» будет работать по будням с 8 утра до 20 часов вечера и по субботам с 9 до 15 часов. В ведомстве так же пояснили, что в новогодние каникулы травмпункт будет работать 30 декабря, 3 и 5 января с 09 до 15 часов.

Напомним, травматологический пункт на базе Центральной клинической больницы пришлось закрыть на время капитального ремонта после пожара в главном корпусе летом 2023 года.

Ранее редакция сообщала о графике работы поликлиники в новогодние каникулы в Новосибирской области.