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Водитель такси сбил 83-летнюю пенсионерку и уехал с места ДТП в Новосибирске (видео)

  • 30/12/2023, 15:10
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Водитель такси сбил 83-летнюю пенсионерку и уехал с места ДТП в Новосибирске
Бабушку доставили в больницу.

Бесчеловечное ДТП произошло в Центральном районе Новосибирска на улице Каменской 30 декабря.

Водитель автомобиля Kia Rio с логотипом «Яндекс» стаял припаркованный на обочине дороги в районе дома № 66. Пенсионерка очень осторожно шла к пешеходному переходу и пыталась пересечь проезжую часть. В это время с обочины задним ходом начал двигаться таксист. Машина полностью наехала на бабушку.

ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что после наезда водитель даже не вышел из автомобиля. Он просто уехал на другую сторону перекрестка и равнодушно наблюдал в зеркало заднего вида за происходящим.

На помощь к бабушке, которая все это время лежала на дороге, подоспел прохожий мужчина. Он поднял пенсионерку и вызвал ей скорую помощь. 83-летнюю женщину госпитализировали в больницу.

― Водитель автомобиля дождался пассажира и уехал, ― сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Сейчас автоинспекторы обращаются к жителям города за помощью. Они просят сообщить любую имеющуюся информацию о местонахождении автомобиля и водителя по телефону дежурной части полка ДПС ГИБДД (383) 232-23-51.

― В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. Скрывшемуся с места аварии водителю грозит уголовная ответственность с одновременным лишением права управления на срок до полутора лет, ― добавили в ведомстве.

Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

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Рубрики : Происшествия Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Яндекс такси розыск пенсионерка ДТП


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