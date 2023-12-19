В 2024 году реконструируют дорогу до озера Чаны в Новосибирской области

Привести в отличное состояние планируют 11,5 километров трассы «Барабинск – Зюзя – Квашнино» в Новосибирской области. Дорога не соответствует требованиям безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Реконструкция будет произведена в несколько этапов. Первый этап начнется в 2024 году.

— В 2024 году планируют реконструировать участок дороги «Барабинск — Зюзя — Квашнино» протяженностью 3 километра, — говорится в сообщении.

Проектная и рабочая документация уже завершена, также получено заключение вневедомственной экспертизы. На данный момент определяется подрядчик, который будет заниматься первым этапом работ.

— Работы начнутся в дорожно-строительном сезоне 2024 года, — отметили в сообщении.

Ранее Редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска выдала разрешение на реконструкцию дороги до ледовой арены.