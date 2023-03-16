Представители кейтеринга и ивента Сибири объединяются в поиске решений

Организаторы:

Региональное представительство Ассоциации кейтерингов и банкетных служб (АКБС)

Комитет по кейтерингу и ивенту Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

При поддержке:

Ассоциации кейтерингов и банкетных служб (АКБС)

Минпромторга Новосибирской области

Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

Форум соберет руководителей кейтеринговых компаний, представителей ивент-агентств, банкетных залов, а также специалистов площадок, поставщиков, HR-экспертов и маркетологов, представителей органов власти региона, журналистов, общественников, студентов.

― В 2022 году мы готовились к худшему сценарию, но большинство завершило год в плюсе. Что же нас ждет в 2023-м? — вот ключевой вопрос, который волнует участников форума, — отмечает одна из его организаторов Анна Сидевич, региональный представитель Ассоциации кейтерингов и банкетных служб, соучредитель компании «Анна Сидевич кейтеринг» (Москва – Новосибирск).

Основным форматом работы на форуме «Кейтеринг Сибири-2023» станут панельные дискуссии и круглые столы.

КАК ЖИТЬ?

12:00-13:30 Панельная дискуссия «Стратегия развития кейтеринга в период максимальной нестабильности. Развиваться или ждать лучших времен?»

Модератор: Анна Сидевич, региональный представитель Ассоциации кейтерингов и банкетных служб (АКБС)

КУДА ДВИГАТЬСЯ?

14:00-15:30 Панельная дискуссия «Ивент как инструмент развития территорий»

Модератор: Вероника Рукавишникова, CEO «ВМЕСТЕ EVENT GROUP»

КАКОВА ЦЕНА ОШИБОК?

16:00-16:30 Доклад «Контроль подрядчика по питанию. Основные «подводные камни» и зоны риска»

Спикер: Кирилл Погодин, президент Ассоциации кейтерингов и банкетных служб (АКБС), Москва

С КЕМ КООПЕРИРОВАТЬСЯ?

16:30-17.30 Круглый стол «Конфликт интересов или общность целей: как выстроить эффективный диалог всех подрядчиков на мероприятии?»

Модератор: Наталья Молекер, координатор событий в РОО «Новосибирское землячество в Москве»

Обмен мнениями, подходами к решению проблем, информацией по действиям в период неопределенности позволят каждому участнику сформировать свой пакет практических решений, которые подойдут конкретному бизнесу в турбулентной обстановке.

Дата проведения форума — 06 апреля 2023 года

Адрес проведения: Новосибирск, Экспоцентр, Станционная, 104, зал 3

Телеграм-канал форума.

Программа и регистрация на форум — по ссылке.

Возраст: 18+

Фото предоставлено организаторами