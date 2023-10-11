Новый вид мошенничества на Wildberries раскрыли в МВД

Новый вид мошенничества, связанный с покупками в интернет-магазинах набирает обороты в регионах России. Преступники научились воровать деньги с банковских карт, которые покупатели привязывают в виртуальных личных кабинетах для оплаты товаров.

Сначала они взламывают аккаунт, а потом делают покупки от лица клиента и со счетов привязанных банковских карт.

― Так, в конце сентября 2023 года в дежурную часть МО МВД России «Ивдельский» поступило заявление от жителя г. Ивделя о краже денежных средств с банковской карты. Заявитель сообщил, что неизвестное лицо с его страницы в интернет-магазине «Wildberries» заказало три сотовых телефона на общую сумму 78300 рублей, которые списали с привязанных банковских карт, при этом пункт выдачи заказа был указан в Новосибирской области, ― сообщает МВД Ивдельского района Свердловской области.

В этом случае полицейские успели вернуть деньги покупателю путем отмены заказа. Сейчас проводится проверка и установление личности мошенников, которые пытались провернуть преступную схему.

Чтобы не стать жертвой подобной манипуляции в МВД рекомендуют не привязывать к аккаунту интернет-магазинов зарплатные банковские карты. Проще всего завести отдельную, на которой будет ровно такое количество денег, которое требуется для заказа товара.