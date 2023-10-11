Последствия санкций оценил медицинский рынок Новосибирска

За полтора года с момента начала СВО логистика ввоза медоборудования, расходных материалов в РФ изменилась кардинально и, главное, продолжает ежедневно подстраиваться под новые данные. А с приходом очередных санкционных блоков эксперты всерьез заговорили о необходимости активного запуска параллельного импорта медизделий. В Новосибирске прошел круглый стол медучреждений и компаний-экспортеров на тему эффективного импорта и параллельного импорта медицинских изделий в Российскую Федерацию, собравший большое число разных организаций и поставщиков медицинского оборудования и расходных материалов.

Параллельные миры медицинской реальности

Стоматологическая сфера одна из первых почувствовала на себе проблемы логистики и ухода поставщиков с рынка.

— Это далось нам непросто. По словам моих врачей, во время этих поисков было все: прилипало все к рукам, но не к зубам, — делится впечатлениями Елена Пивоварова, учредитель стоматологической клиники «Нико-Дент». — Сейчас такой проблемы нет, на смену привычным для работы материалам пришли новые, появились аналоги, не менее качественные, чем были.

Офтальмология только в этом году поняла, о чем говорят коллеги по медицинскому рынку.

— Пока с оборудованием все более-менее хорошо, но некоторые иностранные компании уже заявили, что с нами более не работают по его поддержке, — констатирует Илья Смирнов, директор офтальмологической клиники ООО «СЦПЛБ Глазка». — Думаю, что ситуация обострится года через 2-3, когда оборудование начнет выходить из строя. Особенно это актуально для дорогого оборудования. Сам прибор без проблем отработает лет 20, но компьютер, которым он оснащен, устаревает, лицензионное оборудование больше нам не поставляют, программное обеспечение тоже, а главное, поменять компьютер на этом дорогом приборе мы тоже не сможем.

По словам Смирнова, если этот вопрос не решить, то все это «железо» в перспективе будет просто выполнять функцию мебели. Петр Смиренко, генеральный директор ООО СМК «Смитра», руководитель Комитета по здравоохранению НОО «ОПОРА РОССИИ», рассказал, что в его клинике за неделю два офтальмологических прибора вышли из строя — и их невозможно отремонтировать, так как нет запчастей. Сейчас клинике нужно менять оборудования целиком или придется искать другие варианты обеспечения запчастями.

Что касается поставок расходных материалов офтальмологам, то этот сегмент рынка в начале лета 2023 года был буквально в замешательстве после введения очередного пакета санкций. Оказались под вопросом поставки контактных линз в клиники и центры дистрибуции.

— Мы к этому оказались, мягко говоря, не совсем готовы, — комментирует Илья Смирнов. — Когда 90% рынка «отваливается», задумаешься. Хаос был примерно месяц, но после ситуация стабилизировалась. Хотя все равно нужно думать, что делать, если ситуация повторится. Недальновидно рассчитывать, что ничего больше не ухудшится.

Именно тогда впервые многие эксперты офтальмологического рынка заговорили о необходимости введения параллельного импорта на элементарные контактные линзы, чтобы минимизировать риски и иметь возможность далее обеспечивать население жизненно важным продуктом. Но никаких действий со стороны Правительства РФ на тот момент не последовало.

Многопрофильные клиники, в зависимости от технического оснащения, оказались в разных ситуациях. Наиболее болезненным оказался удар по тем, кто работал и работает на оборудовании и расходных материалах из Европы и США. Те же, кто использовал в работе азиатские марки, продолжил работать без простоев.

— Мы изначально смотрели в сторону восточных коллег, и оборудование закупали экспертное китайское, — рассказывает Дмитрий Фирсов, исполнительный директор сети клиник «Семейный доктор». — Поэтому проблем ни с поставками нового, ни с обслуживанием, ни с программным обеспечением у нас не было и нет.

Спокойно геополитические потрясения переживает сфера косметологии. Конечно, некоторые бренды профессиональной косметики покинули рынок, но оказалось, что им давно готова замена, по конкурентным и потребительским характеристикам ничуть не уступающая европейским маркам.

— Российский рынок профессиональной и уходовой косметики к 2022 году незаметно для себя подошел во всеоружии. Российские научные разработки в области косметологии, микробиома кожи успели показать себя и ранее в клинической практике, и 2022 год только помог им получить более широкое распространение и улучшить позиции на рынке. Это же касается и сферы аппаратной косметологии: российское оборудование уже почти 10 лет активно используется в косметологических клиниках и показывает эффективность, — рассказывает Юлия Белкова, заместитель генерального директор ООО КЦПХК «Роял Гранд».

Из трудностей соответствия — в проблемы качества оказания медпомощи

Впрочем, в эпицентре всех этих логистических проблем оказались совершенно иные трудности. Сегодня за соблюдение всех стандартов оказания медицинской помощи и получение гарантированного результата отвечают требования лицензирования и клинические рекомендации. Они регламентируют оснащение медучреждений и оказание медпомощи, чтобы пациент смог получить качественную медицинскую помощь. Как это обеспечить в новых условиях — и волнует сегодня все медицинское сообщество.

По словам Ирины Подволоцкой, главного врача клиники «Евромед», медучреждения, несмотря на все трудности, должны соответствовать требованиям Минздрава и Росздравнадзора при лицензировании новых помещений и при оказании медуслуг. Это создает конфликт между обязательствами медицинских организаций и их возможностями, а также возможностями контрагентов. Действующие регламенты не всегда учитывают сегодняшнюю реальность. Подволоцкая подчеркивает, что рынку приходится работать по требованиям, по сути, прошлого медицинского мира.

— Из-за санкций мы не сможем лицензировать новые площади, запускать новые медицинские услуги, потому что у нас не будет хватать оборудования по стандартам. Это станет серьезной проблемой, — соглашается Илья Смирнов.

Дмитрий Фирсов рассказывает, что этим летом столкнулся с проблемой покупки гигрометров, которые производятся в Украине. В начале года их стоимость была 800 рублей, сейчас дороже в 4-6 раз. Но даже при такой стоимости приборов нет на складах.

— Мне бы хотелось, чтобы производство подобного оборудования налаживалось на мощностях российских предприятий, — говорит Фирсов.

Петр Смиренко также согласен, что сегодня остро стоит вопрос оперативной, адекватной замены ушедших с рынка поставщиков.

— В этом случае поставка необходимого может быть организована с использованием возможностей параллельного импорта, чтобы поддержать имеющиеся и привычные нам технологии и методики работы, — поясняет он. — Кроме того, большая часть необходимого оборудования для лицензирования не играет принципиальной роли при оказании медицинской услуги, а значит, сами стандарты должны быть пересмотрены.

При этом Петр Смиренко с сожалением отмечает, что Новосибирская область — одна из самых консервативных: все новое в медицине принимается тяжело, что усложняет этап внедрения в клиническую практику.

— Российским производителям придется работать в этом направлении, найти подходы и к врачам, и к клиникам. И им придется передавать оборудование для временного пользования, чтобы врачи и клиники смогли его оценить и понимали особенности использования. Мы сегодня переживаем некий переходный период, — говорит Петр Смиренко. — Сколько он еще продлится? Но в наших силах это время максимально сократить, это в наших интересах и в интересах наших пациентов.

Кстати, государственная медицина сталкивается с теми же проблемами, что и частники.

— Сегодня особо острых проблем с поставками у нас не нет, — говорит Оксана Шелякина, главный врач, ГБУЗ НСО «ГП № 16». — Но есть часть оборудования, аналогов которым нет. Здесь и возникают проблемы, так как должно быть соблюдение требований клинических рекомендаций и стандартов оснащения кабинетов. Например, сегодня у нас есть определенные ограничения по выбору реабилитационного медоборудования. Аналогичная ситуация и с лекарственными препаратами.

Азиатская альтернатива

Стоит отметить, что в ожидании отечественного параллельного импорта участники рынка внимательно изучают азиатские медицинские бренды. Многие из них до недавнего времени не были представлены на территории РФ, но считаются одними из самых передовых.

— На все оборудование из Китая сегодня предоставляется гарантия, — рассказывает Цзинь Мэй, генеральный директор Shenzhen Jinshengxuan Import and Export Trade Co., Ltd (Китай). — Более того, поставщикам очень хорошо известна законодательная база РФ и требования к ввозу того или иного товара. Китай настроен сегодня очень гостеприимно, российские контролирующее ведомства также охотно идут навстречу бизнесу.

Трендом для медицинского рынка в 2023 году также стал интерес к Индии, где много высокотехнологичных компаний, и российские медицинские учреждения изучают их предложения.

Арман Шокпар, владелец ТОО STOLAB (Казахстан), рекомендует медицинскому сообществу Новосибирска изучить предложения ближнего зарубежья, в частности Казахстана, где сконцентрированы производители ведущих брендов в медицине, которые покинули российский рынок и которых еще нет на российском рынке.

Тем не менее Денис Рягузов, заместитель министра, начальника управления промышленности и предпринимательства Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, посоветовал участникам рынка не попадать из одной кабалы в другую и попытаться использовать ситуацию для развития медицинского бизнеса и здравоохранения внутри страны.