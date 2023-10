Последствия санкций оценил медицинский рынок Новосибирска

За полтора года с момента начала СВО логистика ввоза медоборудования, расходных материалов в РФ изменилась кардинально и, главное, продолжает ежедневно подстраиваться под новые данные. А с приходом очередных санкционных блоков эксперты всерьез заговорили о необходимости активного запуска параллельного импорта медизделий. В Новосибирске прошел круглый стол медучреждений и компаний-экспортеров на тему эффективного импорта и параллельного импорта медицинских изделий в Российскую Федерацию, собравший большое число разных организаций и поставщиков медицинского оборудования и расходных материалов.

Стоматологическая сфера одна из первых почувствовала на себе проблемы логистики и ухода поставщиков с рынка.

Офтальмология только в этом году поняла, о чем говорят коллеги по медицинскому рынку.

По словам Смирнова, если этот вопрос не решить, то все это «железо» в перспективе будет просто выполнять функцию мебели. Петр Смиренко, генеральный директор ООО СМК «Смитра», руководитель Комитета по здравоохранению НОО «ОПОРА РОССИИ», рассказал, что в его клинике за неделю два офтальмологических прибора вышли из строя — и их невозможно отремонтировать, так как нет запчастей. Сейчас клинике нужно менять оборудования целиком или придется искать другие варианты обеспечения запчастями.

Что касается поставок расходных материалов офтальмологам, то этот сегмент рынка в начале лета 2023 года был буквально в замешательстве после введения очередного пакета санкций. Оказались под вопросом поставки контактных линз в клиники и центры дистрибуции.

Именно тогда впервые многие эксперты офтальмологического рынка заговорили о необходимости введения параллельного импорта на элементарные контактные линзы, чтобы минимизировать риски и иметь возможность далее обеспечивать население жизненно важным продуктом. Но никаких действий со стороны Правительства РФ на тот момент не последовало.

Многопрофильные клиники, в зависимости от технического оснащения, оказались в разных ситуациях. Наиболее болезненным оказался удар по тем, кто работал и работает на оборудовании и расходных материалах из Европы и США. Те же, кто использовал в работе азиатские марки, продолжил работать без простоев.

Спокойно геополитические потрясения переживает сфера косметологии. Конечно, некоторые бренды профессиональной косметики покинули рынок, но оказалось, что им давно готова замена, по конкурентным и потребительским характеристикам ничуть не уступающая европейским маркам.

Впрочем, в эпицентре всех этих логистических проблем оказались совершенно иные трудности. Сегодня за соблюдение всех стандартов оказания медицинской помощи и получение гарантированного результата отвечают требования лицензирования и клинические рекомендации. Они регламентируют оснащение медучреждений и оказание медпомощи, чтобы пациент смог получить качественную медицинскую помощь. Как это обеспечить в новых условиях — и волнует сегодня все медицинское сообщество.

По словам Ирины Подволоцкой, главного врача клиники «Евромед», медучреждения, несмотря на все трудности, должны соответствовать требованиям Минздрава и Росздравнадзора при лицензировании новых помещений и при оказании медуслуг. Это создает конфликт между обязательствами медицинских организаций и их возможностями, а также возможностями контрагентов. Действующие регламенты не всегда учитывают сегодняшнюю реальность. Подволоцкая подчеркивает, что рынку приходится работать по требованиям, по сути, прошлого медицинского мира.

Дмитрий Фирсов рассказывает, что этим летом столкнулся с проблемой покупки гигрометров, которые производятся в Украине. В начале года их стоимость была 800 рублей, сейчас дороже в 4-6 раз. Но даже при такой стоимости приборов нет на складах.

Петр Смиренко также согласен, что сегодня остро стоит вопрос оперативной, адекватной замены ушедших с рынка поставщиков.

При этом Петр Смиренко с сожалением отмечает, что Новосибирская область — одна из самых консервативных: все новое в медицине принимается тяжело, что усложняет этап внедрения в клиническую практику.

Кстати, государственная медицина сталкивается с теми же проблемами, что и частники.

Стоит отметить, что в ожидании отечественного параллельного импорта участники рынка внимательно изучают азиатские медицинские бренды. Многие из них до недавнего времени не были представлены на территории РФ, но считаются одними из самых передовых.

— На все оборудование из Китая сегодня предоставляется гарантия, — рассказывает Цзинь Мэй, генеральный директор Shenzhen Jinshengxuan Import and Export Trade Co., Ltd (Китай). — Более того, поставщикам очень хорошо известна законодательная база РФ и требования к ввозу того или иного товара. Китай настроен сегодня очень гостеприимно, российские контролирующее ведомства также охотно идут навстречу бизнесу.