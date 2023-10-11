Эксперты назвали марки машин, которыми чаще всего управляют пьяные водители

В специализированной методической инструкции для инспекторов ГИБДД, которую совместно разработали Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России и Московский центр наркологии, приведены статистические данные о транспортных средствах, водители которых чаще всего находятся в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал njcar.ru.

Согласно документу, сотрудники ГИБДД чаще всего выявляют в нетрезвом состоянии водителей, управляющих автомобилями российской марки LADA, включая модели советского производства ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 (28% от общего числа случаев).

Второе место по праву занимают водители, управляющие машинами японской марки Toyota, с долей в 11%.

И замыкают тройку лидеров машины корейских производителей Kia и Hyundai — 6% от общего числа случаев.

Следует отметить, что среди лиц, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, нередко встречаются байкеры. Так, преимущественно в данной категории встречаются водители, на старых моделях мотоциклов «Иж» — 43,1% случаев. Немного реже, в 30% случаев, под воздействием алкоголя или наркотиков оказываются водители мотоциклов «Урал». На третьем месте закрепились владельцы мотоциклов Yamaha.

Ранее редакция сообщала, что за три дня на дорогах Новосибирска задержали более 30 пьяных водителей.