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Новый вид мошенничества: «непрошенный кредит от МФО»

  • 17/12/2021, 16:00
Автор:
Новости Новосибирска
Как не взять на себя ненужное финансовое обязательство.

Судя по сообщениям в соцсетях, на рынке появился новый вид мошенничества, связанный с деятельностью микрофинансовых организаций (МФО). Как пишут пострадавшие в своих аккаунтах, им на телефон приходило уведомление о поступлении денег на карту, привязанную к номеру, от МФО.

— Вам начинают звонить, вы говорите, что не оформляли кредит. Вас просят сделать возврат и направляют СМС. Вы называете номер из СМС, тем самым подтверждая получение кредита. А там обычно по 1% в день, — рассказала редакции одна из пострадавших. — Пока вы разбираетесь — проценты капают, а подтверждение кода говорит о том, что вы добровольно согласились на кредит.

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Она рекомендует «коллегам» по несчастью ни в коем случаев не общаться с представителями МФО — ни по СМС, ни по телефону, написать заявления в ЦБ и полицию о незаконных действиях организации. Также рекомендует не тратить с этой суммы ни копейки, как можно быстрее оформить в банке заявление об ошибочном переводе и вернуть деньги отправителю.

Начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского ГУ Банка России Нина Горбуль отметила, что жалобы с описанием подобных историй от жителей Сибири если и поступали, то единичные. Когда ситуация приобретает массовый характер, Банк России подключает меры надзорного реагирования, в том числе и превентивные.

— Когда к регулятору поступает поток однотипных жалоб на одну и ту же компанию, это сигнал, что МФО может использовать неприемлемую практику системно. В этом случае Банк России проводит проверку и принимает другие меры. Иногда для исправления ситуации бывает достаточно встречи с руководством организации, — поясняет Нина Горбуль.

В статистике обращений в Банк России есть категория жалоб на кибермошенничество, когда преступники оформляют микрозаем на человека, используя его персональные данные. Таких жалоб от сибиряков за 10 месяцев поступило 150 (31 — от жителей Новосибирской области), причем большая часть — в начале года.

— В любом случае, если человек обратился в Банк России с жалобой, что на него без согласия оформили заем, будет проведена проверка. И если будет установлено, что кредитор работает вне правового поля, то есть не поднадзорен Банку России и не имеет юридических полномочий выдавать займы, то информация будет передана в правоохранительные органы. Если же компания легальная, Банк России уполномочен запросить у нее документы, подтверждающие согласие человека на заем, провести опять же проверку и выяснить, кто прав, а кто виноват, — говорит собеседник редакции. — Ни одно обращение не останется без внимания. Не бойтесь сообщать о своих проблемах регулятору, особенно когда речь идет о незаконно оформленных кредитах или займах.

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Представитель Банка России рекомендует для защиты от подобных «кредитов» оберегать персональные данные. Иногда фотографию паспорта и номер телефона мошенники находят в соцсетях. Кроме того, не переходите по ссылкам в СМС и не сообщайте коды незнакомым лицам, даже если они просят их якобы из благих побуждений: отменить операцию по займу, перевести деньги на безопасный счет и т. п. В такой ситуации стоит позвонить на официальный номер телефона вашего банка и уточнить, что произошло.

Если вы все же столкнулись с такой ситуацией и кредитор оказался легальным, то необходимо:

  1. Обратиться в банк с заявлением об ошибочном платеже и отправить полученную сумму обратно в микрофинансовую организацию.

К сожалению, отменить платеж нельзя, но можно сделать обратный перевод по реквизитам организации, от которой пришли деньги. Банк видит реквизиты счета, с которого поступил непрошеный заем, и по вашему поручению сможет вернуть их обратно. Обязательно сохраните квитанцию этой операции или выписки по счету.

  1. Написать в микрофинансовую организацию письменное заявление о том, что заем был оформлен без согласия, потребовать аннулировать договор и списать долг без начисления процентов и штрафных санкций.

К заявлению необходимо обязательно приложить квитанцию о возврате денег. Возможно, возникнет трудность с получением официального адреса электронной почты МФО, особенно если она действительно ведет нечестную игру. В этом случае придется отправлять заказное письмо с уведомлением о вручении Почтой России. Официальный адрес МФО обязаны указывать, найти его можно в реестре на сайте Банка России.

  1. Параллельно необходимо отправить жалобу на микрофинансовую организацию в Банк России через интернет-приемную. Стоит также прикрепить копию переписки с МФО.
  2. Проверить свою кредитную историю.

Проще всего — через Госуслуги. В ответ на заявление вы получите список всех БКИ, где хранится ваша кредитная история, а далее можете самостоятельно запросить выписки из них. Два раза в год эта услуга бесплатная. Если там будет числиться заем, а тем более просроченная задолженность по кредиту, который вы не брали, нужно бить тревогу и исправлять ошибку. Можно быть, для этого даже придется пойти в суд.

  1. Написать заявление в Роскомнадзор о незаконном получении и использовании ваших персональных данных.

В МФО должно быть ваше согласие об обработке персональных данных. За соблюдением закона о персональных данных следит это ведомство.

  1. Написать заявление в правоохранительные органы о мошеннических действиях, приложив всю переписку с МФО.

— Если же в итоге дело дойдет до суда, то все вышеперечисленные действия будут в вашу пользу — они покажут, что заем вы брать действительно не хотели и приложили максимум усилий, чтобы вернуть деньги обратно. Помните, что тратить ошибочно поступившие вам деньги нельзя, — предупреждает Нина Горбуль.

По данным Сибирского ГУ ЦБ, по итогам первого полугодия 2021 года 33 сибирских МФО, в том числе 15 из Новосибирской области, подключили онлайн-сервисы и выдавали займы дистанционно. Год назад таких компаний было 20. За первое полугодие МФО Сибирского федерального округа выдали физическим лицам почти столько же микрозаймов, сколько за весь прошлый год, как по количеству, так и по объему. Всего за январь-июнь жители страны заключили с МФО, зарегистрированными в Сибири, 9,1 млн договоров и заняли у них 83,2 млрд рублей.

Фото: pixabay.com автор: Tumisu

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Рубрики : Финансы Право&Порядок

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : финансы право и порядок МФО мошенничество кредит


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