«Если бы не пандемия и санкции, наши олигархи продолжали бы инвестировать в зарубежные проекты»

— Региональные предприниматели чувствуют себя непросто. Ко мне все чаще обращаются за консультациями о продаже бизнеса как в Новосибирске, так и в соседних регионах. Частично это объясняется сменой поколений. Основатели компаний умирают, а их наследникам бизнес неинтересен. Либо наследники начинают конфликтовать между собой и не могут прийти к единому мнению по стратегии развития компании. Культуры, традиций наследования бизнеса в нашей стране еще нет.

Кроме того,. К примеру, спуститесь в переход на центральной улице города — Красном проспекте: вы увидите, что 30-40% киосков закрыты! Понятно, что пандемия, формат себя изживает. Наша несчастная мэрия очень ограничена в собственных источниках формирования бюджета: это недвижимость и налог, привязанный к кадастровой стоимости. В результате город ставит максимальный коэффициент 2, а владельцы недвижимости транслируют его на офисы, ярмарки, малый бизнес.. К сожалению, эти процессы и их последствия у нас мало осознаются. Да, у нас сейчас одна из самых лучших технических платформ налоговых систем в мире, но если за границей налоговый инспектор всегда находится на стороне налогоплательщика и помогает ему, то

С другой стороны, ко мне сейчас часто обращаются бизнесмены из центральных регионов России, которые просят найти в Новосибирске проекты, куда они могут вложить деньги. Многих интересует стройка. Московские и питерские финансисты, Урал, соседние регионы неожиданно сообразили, что Новосибирск — третий город в стране, здесь тоже есть экономическая жизнь, можно «делать деньги», зачастую с уровнем деловой этики и традиций выше, чем в других регионах страны. Но в целом процессы очень противоречивые. Недвижимость вновь становится инвестиционно привлекательной, так как стоимость жилья сильно скакнула. При этом сами застройщики начинают укрупняться. Из-за введения эскроу-счетов с рынка вымывается целый пласт компаний, которые росли и поднимались на ДДУ.

Настоящий строительный бум на Горном Алтае, где сейчас возводят «российскую Швейцарию». Карантинные мероприятия остро обозначили громадный дефицит инфраструктуры внутреннего туризма. Миллиарды долларов ежегодно российские туристы оставляли в Турции. Сегодня приходит понимание — страна располагает гигантским потенциалом в этой сфере, и она в ближайшие годы должна стать одним из основных драйверов развития региональной экономики.

В Новосибирске растет спрос на готовый бизнес и. Сейчас вроде бы уже принято решение об ускорении строительства скоростной автотрассы от Москвы до Казани, потом Екатеринбург, Тюмень, Омск и далее, как говорится, могут быть варианты. От Омска через Казахстан на Китай. Другой вариант —более длинный на 1 тысячу км, который пройдет, минуя Казахстан, через Новосибирск, Бийск, по Чуйскому тракту на Монголию и в Китай. Это новый импульс развития для регионов и территорий, через которые пройдет дорога Шелкового пути, хлынет защищенный сухопутный товарный транзит в Европу. За этот вариант надо побороться нашим депутатам, специалистам дорожникам, чиновному люду: не прозевать момент и в нужное время оказаться в нужных кабинетах столицы. Кстати, под Новосибирском располагаются громадные месторождения базальта, диабаза, кубовидный щебень из этого материала обладает уникальными характеристиками по морозостойкости, твердости, практически отсутствует радиационный фон, это все позволяет в 3-5 раз повысить срок службы автомагистралей.

— Если говорить о российском масштабе, то я считаю показательным тот факт, что ПАО «Газпром», наконец, начал лихорадочно строить газо-, нефти-, СПГ-переработку, опоздав «всего» лет на 15. По слухам, в текущем году «Газпром» трижды пересматривал в сторону увеличения свою инвестиционную программу. Европейские цены на газ очень радуют бюджет России и позволяют ускорить строительство двух крупнейших заводов на Дальнем Востоке и на Западе — в Усть-Луге. СП-2 уже, похоже, окупил себя, еще не начав работать. В Новосибирске ждем запуска в работу партии газотопливных автобусов и наведения порядка с газификацией региона: реализации принципа «одного окна» для оказания услуг от перевода на газ авто до подключения дома.

— Идет припоздавшее лет на 20 расширение БАМа и Транссиба, чтобы увеличить пропускную способность при доставке китайских товаров в Европу и обратно. Сегодня аграрии и шахтеры скрипят зубами — логистика отгрузок на Восток не выдерживает никакой критики.

— Кстати, я считаю перспективным строительство пяти городов по предложению Сергея Шойгу. Это старая забытая советская идея! Города планировали возводить около месторождений редкоземельных металлов, меди — и создавать в них центры микроэлектроники и прочее. Сейчас около 90% редкоземов мира добывает и использует в производстве Китай, причем не продает сырье, это в стране запрещено законом, а только готовые изделия из этого сырья. У нас этого добра завались, и до слез обидно, что мы это преимущество не используем.

Думаю, что американцы сейчас суетятся не зря. Они подрасслабились, самоуверовав, что нас стерли до уровня бензоколонки. Нам сейчас нужно выиграть мирное время и рвануть вперед. По моим оценкам, во многих сферах мы уже достаточно хорошо перевооружились, в том числе за счет использования советских разработок, и сейчас опережаем американцев. Надо научиться эти заделы трансформировать активней в гражданские сферы.

Подытоживая, хочу сказать, что абсолютно уверен: если бы не пандемия и санкции, наши олигархи продолжали бы инвестировать средства в зарубежные проекты. А сейчас они заводят деньги в Россию. Я полон оптимизма и считаю, что в стране происходят позитивные изменения: правительство молодеет, начинает принимать прогрессивные решения, но нужно понимать, что у нас очень сильный либеральный уклон. На мой взгляд, это не слишком хорошо для России. Мы должны вернуться к моментам, которые у нас хорошо получались. В частности, к глубокому стратегическому планированию, оптимальному размещению производительных сил. Но для этого нужна хорошая подготовка кадров, с новыми компетенциями они смогут решать накопившиеся проблемы.

Подготовила Юлия Данилова