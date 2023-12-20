Маньяк напал на проводницу в вагоне поезда под Новосибирском

Обской городской суд Новосибирской области огласил приговор омичу за попытку надругательства над проводником поезда.
— 31-летнего жителя Омской области, обвиняемого в покушении на изнасилование, назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел июльской ночью в пассажирском поезде «Чита-Москва». Насильник ворвался в купе к проводнику поезда и напал на нее. От бесчестия вагоновожатую спас пассажир из соседнего купе, который выхватил перепуганную женщину из цепких лап маньяка.
Известно, что мужчина ранее судимый.
Ранее редакция сообщала о пациенте новосибирской психбольницы, напавшего с шуруповёртом на сотрудницу отделения.
Фото: Gensa Gensa
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