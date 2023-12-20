Трое детей оказались с обморожениями в больницах Новосибирска

За три дня, когда, казалось бы, в город пришло долгожданное потепление, в медицинские учреждения города стали поступать обмороженные дети.

― Пациенты поступили с обморожениями разной тяжести. Получили их на улице, в основном из-за того, что были одеты не по погоде. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь, ― рассказал Infopro54 источник в Минздраве региона.

Среди пострадавших есть девочки, которые модничали в коротких юбках.

Врачи напоминают, что мы живем в Сибири, поэтому не стоит пренебрегать теплой одеждой, хорошей обувью, шапками и варежками. Родителям стоит более внимательно следить за тем, в чем их дети выходят из дома и объяснять, какими страшными могут быть последствия обморожений.

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