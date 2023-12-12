«НПО «ГОРМАШ»: компетенции и оборудование позволяют нам на 100% локализовать производство

Производственная компания ООО «НПО «ГОРМАШ» с точки зрения бизнеса ― довольно молодой проект. Она была создана в 2018 году.

— Сначала мы занимались металлообработкой, производством различных деталей по заказу частных клиентов и организаций, набивали руку. Но постепенно пришло понимание, что имеющееся у нас оборудование, а также компетенции сотрудников позволяют замахиваться на более интересные проекты, — рассказывает директор по маркетингу ООО «НПО «ГОРМАШ» (Предприятие является членом Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ». — Ред.) Иван Ильиных.

Основной костяк команды компании имеет большой научный бэкграунд в области горного дела, поэтому собственники решили реализовать проект по созданию собственного продукта ― пневматической ударной установки. Прототип разработки достаточно долго доводили до ума на металлообрабатывающей базе, со временем был создан серийный образец, который вышел на рынок под брендом Puma.

— Работая над созданием ударной установки, мы пришли к пониманию миссии компании, — вспоминает Иван Ильиных. — Как правило, работа с пневмоударным оборудованием довольно травматичная для рабочих, а при постоянном использовании может привести к развитию вибрационной болезни. Это серьезное заболевание, которое сейчас не лечится. В нашем случае оператор управляет оборудованием удаленно, то есть на него не передаются вибрации, а значит, ограничений по времени работы нет. Так что наша миссия — это делать строительный труд более эффективным для компании и безопасным для работников.

Как признался собеседник Infopro54, выход на рынок с новой продукцией был непростым. На российском рынке аналогов этого оборудования нет, поэтому клиенты относились к разработке новосибирцев настороженно.

— По факту это было похоже на то, когда человеку, который всю жизнь работал с отверткой, предложили шуруповерт. Мы делаем уникальную вещь, что для большинства строителей пока незнакома, но как только они понимают, для чего это оборудование и какие преференции они могут получить, начинается уже другой разговор. Сегодня, в том числе за счет сарафанного радио, оборудование нередко продает само себя, — комментирует Иван.

Сегодня в «НПО «ГОРМАШ» работают 12 человек. Команда относительно молодая, с незамыленным взглядом, большими планами на развитие и огромным количеством идей.

— Мы ищем в команду единомышленников, которые готовы к реализации амбициозных проектов, готовы создавать новое оборудование, заходить в новые ниши, — говорит Иван Ильиных. — В планах ― расширение производства и ассортимента. Мы понимаем, что это будет непросто, так как принципиально не привлекаем в проект сторонних инвесторов, а реинвестируем средства, полученные от металлообработки. Но это дает нам определенную независимость в выборе стратегии и тактики развития, определении приоритетов.

По словам собеседника редакции, сегодня в ассортиментную линейку компании уже входят несколько типов пневматических ударных машин: пилотный продукт Puma K-40, а также Puma K-25, Puma K-70. Кроме того, предприятие планирует организовать выпуск оборудования для проведения бестраншейных работ, прокладки коммуникаций. На все разработки «НПО «ГОРМАШ» получает патенты, так как готовится к работе не только на российском, но и зарубежных рынках. Сейчас продукция компании продается в 13 регионах России.

— Наше оборудование действительно уникально. Мы искали его аналоги в России, но их нет, плюс мы добились стопроцентной локализации производства, то есть все комплектующие производим сами на своей площадке, мы ничего не завозим из-за рубежа, что обеспечивает нашу импортонезависимость и снижает риски для потенциальных заказчиков, — говорит Иван Ильиных. — У ближайших конкурентов большое количество комплектующих поставляется из-за рубежа, а в России осуществляется только финальная сборка оборудования. Уверен, что наша позиция более выигрышная.

Говоря о задачах на перспективу, собеседник редакции процитировал директора и собственника компании Евгения Черниенкова: ключевые цели компании — повышение компетенций сотрудников, усиление бренда посредством расширения линейки продукции и освоение новых рынков, в том числе ближнего зарубежья.

Директор и основатель компании ООО «НПО «ГОРМАШ» Евгений Черниенков в этом году был номинирован на премию «Человек года 2023» за разработку оборудования для инновационной технологии инъектирования грунтовых оснований с целью повышения их несущей способности.