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НСО открыла представительство в Циндао для развития сотрудничества с Китаем

  • 23/05/2025, 14:55
НСО открыла представительство в Циндао для развития сотрудничества с Китаем
В открытии центра участвовали представители стран ШОС: Азербайджана, Турции, Казахстана, Малайзии

23 мая в Циндао, провинция Шаньдун, КНР, состоялось торжественное открытие офиса Информационно-делового центра Новосибирской области.

В церемонии открытия участвовали Лев Решетников, министр экономического развития Новосибирской области, и Чжан Синьчжу, член постоянного комитета Коммунистической партии Китая в Циндао и секретарь Парткома Демонстрационной зоны ШОС.

Решетников подчеркнул, что расширение присутствия региона в приоритетных странах для развития экспорта соответствует Региональному экспортному стандарту 2.0 нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

— Сегодняшнее открытие первого представительства Новосибирской области в Китае – важное событие. Событие произошло в Циндао по запросу бизнеса, активно работающего с Китаем в сфере АПК. Китай – наш ключевой торговый партнер, и этот офис будет способствовать сотрудничеству новосибирских компаний и компаний провинции Шаньдун, укреплению экономических связей, — отметил Решетников.

Провинция Шаньдун вторая по численности населения в Китае (102 млн человек) и является крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции. Выгодное расположение у Желтого моря и бассейна реки Хуанхэ повышает ее экономическую привлекательность. В Циндао находятся крупные морские порты, включая порт Циндао, занимающий 7-е место в мире по грузообороту. Это благоприятствует реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, транспорте, логистике, таможне и других сферах.

Чжан Синьчжу отметил выгодное географическое положение Новосибирской области, обеспечивающее выход как в Европу, так и на Восток, и выразил готовность к укреплению международного сотрудничества.

Офис Новосибирской области расположен в Международном выставочном центре «Жемчужина ШОС». В регионе его работа координируется министерством экономического развития на базе центра «Мой бизнес».

Основные задачи офиса: продвижение экспортных товаров и услуг новосибирских предприятий, проведение переговоров и презентаций между экспортерами и китайскими партнерами, анализ конъюнктуры рынка продукции АПК в Китае.

После церемонии открытия делегация посетила китайские предприятия и провела переговоры с бизнесменами.

В открытии центра участвовали представители стран ШОС: Азербайджана, Турции, Казахстана, Малайзии.

Китай – один из основных стратегических партнеров Новосибирской области, занимая 1-е место в товарообороте, экспорте и импорте. Из Новосибирской области в Китай поставляются минеральные продукты, продовольственные товары, машиностроительная продукция, продукция химической промышленности, металлы, древесина и другие товары.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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