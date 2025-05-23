Град и грозы ожидают в Новосибирске на выходных

Синоптики прогнозируют дожди и похолодание в Новосибирске на ближайшие выходные. По данным Западно-Сибирского УГМС, в субботу, 24 мая, ночью температура опустится до +8…+10 °C, а днём — до +16…+18 °C. Небо окутает тучами, возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ветер будет северо-западным, ночью с порывами до 18 м/с, днём — 4–9 м/с.

В воскресенье, 25 мая, похолодает ещё сильнее. Ночью столбик термометра опустится до +6…+8 °C, днём температура поднимется, но ненамного, до +10…+12 °C. В сумерках можно будет наблюдать местами умеренный дождь. Порывы северо-западного ветра будут достигать 18 м/с.

Синоптики предупреждают о возможных неблагоприятных погодных условиях с 24 по 26 мая.

— Сохранится высокая пожароопасность (4 класса). Вечером 23 — сутки 24 ожидаются дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, град, шквалистое усиление ветра 18-23 м/с, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в соседних с Новосибирской областью регионах метеорологи передают штормовое предупреждение. Так, в Томской области во второй половине 23, сутки 24 мая и ночь 25 мая по области и Томску ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, град. Усиление ветра до 17 м/с, при грозах шквалистые порывы 18-23 м/с.

Ранее редакция сообщала о том, что аномальную жару прогнозируют летом в Новосибирской области. При этом осадки ожидаются в пределах нормы.