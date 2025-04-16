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Новосибирское отделение «Партии пенсионеров» готовит масштабную программу

  • 16/04/2025, 16:20
Новосибирское отделение «Партии пенсионеров» готовит масштабную программу
В первую очередь проект направлен на создание благоприятных условий для жизни и решение демографических проблем

15 апреля телеканал ОТС транслировал прямой эфир под названием «Новое освоение Сибири», в котором приняли участие Эдуард Кожемякин, глава правления регионального отделения РППзСС, и его заместитель Михаил Бушмакин.

С точки зрения географии можно выделить «Сибирское созвездие» — взаимосвязанную группу городов (Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск), развивающихся в общем экономическом пространстве. Транссибирская магистраль является основой их развития, что согласуется с идеями о макрорегионах и укреплении экономических связей между субъектами.

Исторически Новосибирск — центр промышленности, науки и предпринимательства. В рамках концепции «Нового освоения Сибири» каждая часть Новосибирска рассматривается как потенциальная точка роста. Однако для эффективного развития территорий необходимо проводить грамотную социальную политику.

Поэтому в первую очередь проект направлен на создание благоприятных условий для жизни и решение демографических проблем. Без решения этой важнейшей задачи некому будет осваивать ни Сибирь, ни Россию в целом.

«Партия пенсионеров» предлагает расширить меры поддержки традиционных семейных ценностей. Многопоколенная семья (бабушки, дедушки, дети, внуки) должна быть примером для подражания и получать полный спектр социальной поддержки: льготы, доступное образование и комфортное жилье.

Для этого предлагается развивать социальную аренду жилья в многоквартирных домах для молодых семей, а также малоэтажное строительство. Статистика показывает, что большие семьи с детьми чаще живут в частных домах и таунхаусах.

Отдельного внимания заслуживает программа «Сибирское активное долголетие», направленная на развитие в муниципалитетах спортивных центров для всех возрастных групп. В Москве, например, уже функционирует 141 такой центр. Новосибирск в этом плане отстает и держится в основном на энтузиазме. Организация спартакиад, объединяющих разные поколения, может стать эффективным решением.

Еще одна важная проблема — вымирание деревень. В настоящее время в сельском хозяйстве практически отсутствуют компании с государственным участием. Предлагается создать государственную корпорацию в аграрном секторе с субсидированием из федерального бюджета, что позволит уменьшить отток населения из сельской местности и привлечь туда человеческий и финансовый капитал.

Фото: Стоп-кадр видео программы Регион LIFE | Новое освоение Сибири | ОТС LIVE

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : партия пенсионеров власть


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