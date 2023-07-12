Только 16% новосибирцев готовы формировать личные отношения через знакомства в соцсетях

По мнению 16% новосибирцев, налаживать контакт с противоположным полом сейчас лучше всего в соцсети или приложении для знакомств. На второй строчке рейтинга — работа (за нее проголосовало 9%). Об этом сообщает SuperJob.

За знакомства «где угодно» всего 8%. Знакомства на улице поддержали 6% опрошенных, на отдыхе — 4%, в компании друзей — 3%. По 2% высказались за знакомства в кафе, в гостях, в общественных местах и в библиотеках, по 1% — в университетах или колледжах, в парках и клубах. Еще 16% назвали другие популярные места: банки, музеи, спортзалы, театры и проч.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы стали чаще ремонтировать iPhone.