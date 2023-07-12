За первое полугодие в Новосибирске произошло почти 1500 пожаров

За шесть месяцев 2023 года на территории Новосибирска произошло около 1.5 тыс пожаров — это на 24% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Из них 378 пожаров было зарегистрировано в жилом секторе (-15%) в которых погибло 35 человек (+25 %), травмированы 58 (-12 %).

Стоит отметить, что почти 400 пожаров произошли в Новосибирске в июне (в 2022 году -412), из них 90 в жилом секторе. В этих пожарах погибли 6 человек травмированы 9.

— Наиболее неблагоприятная обстановка с пожарами, в том числе с горением мусора и сухой травы, в июне складывалась в Ленинском (261 возгорание), Кировском (234 случая) и Октябрьском (226 случаев) районах, — отметили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска.

Наибольшее количество пожаров за первое полугодие 2023 года произошло из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении — 1159 пожаров (78 % от общего количества).

— 1159 пожаров (78 % от общего количества). Второе место по количеству происшествий занимает нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 13 % от общего количества, или 195 случаев.

— 13 % от общего количества, или 195 случаев. На третьем месте — нарушение правил устройства и эксплуатации печей — 55 пожаров (4 %).

Напомним, на этой неделе в городе и регионе прогнозируется повышение температуры, грозы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области введен режим ЧС из-за аномальной жары и погодных условия.