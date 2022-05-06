Нюансы выбора ручной лебедки

Особенности и преимущества ручных лебедок

Купить ручную лебедку можно в специализированной компании. Оборудование такого типа принято классифицировать на две основных категории:

Рычажную. Барабанную.

Лебедками грузы обычно перемещают по горизонтали, эти они отличаются от талей, поднимающих предметы по вертикали. При их выборе важно учитывать особенности предстоящей эксплуатации.

Рычажные разновидности

Многие покупатели отдают предпочтение рычажным моделям. Они функционируют при помощи рычага. Их конструкция предусматривает наличие стальной рамки, внутри которой располагается сам механизм, а главной деталью служит храповик. Он обеспечивает фиксацию троса, основную нагрузку принимает на себя рама. Эта часть лебедочной конструкции должна быть максимально прочной.

Рычажные модификации отличаются компактностью, их можно применять даже в тех местах, доступ к которым ограничен. Такое оборудование отлично подходит для эксплуатации в условиях ограниченного пространства. Для его использования не требуется специальный монтаж. Рычажными лебедками часто пользуются владельцы автомобилей, в особенности те, кто любит ездить по бездорожью.

Барабанные модификации

Барабанные лебедки предусматривают наличие барабана с рукояткой, которую требуется крутить для наматывания троса. Барабан фиксируется на жестком основании. Сфера использования таких лебедок не такая большая, если сравнивать с рычажными. Их обычно задействуют там, где предполагается долгая эксплуатация, например, на стройплощадках или предприятиях.

Преимущества барабанных лебедок заключаются в высокой скорости функционирования, возможности применения длинных тросов. Но тут нужно учитывать, что на скорость работы влияет вес груза.

Барабанные модификации в свою очередь бывают червячными и шестеренчатыми. Первая разновидность считается самой безопасной, поскольку предусматривает наличие редуктора, обеспечивающего ее надежный стопор. Но такие модели боятся загрязнений, они более габаритные и не рассчитаны на взаимодействие с массивными грузами.

Шестеренчатые разновидности обладают более простой конструкцией, стоят дешевле и отличаются компактностью. Их недостаток заключается в небольшом размере и диаметра барабанов. Это не дает возможности применять удлиненные тросы. Такие лебедки не всегда выдерживают большие нагрузки.

Какой вариант предпочесть?

Подбор ручной лебедки следует осуществлять с учетом ее предстоящего использования. Барабанные больше подходят для стационарной эксплуатации, транспортировки малогабаритных грузов. В экстренных ситуациях, где требуется мобильность, приоритет отдается рычажным модификациям.

Всегда необходимо смотреть на характеристики оборудования. Главными из них считают:

грузоподъемность;

длину троса;

соотношение стоимости и качества.

Грузоподъемность указывается в тоннах или килограммах. Эту величину подбирают исходя из веса груза, который предстоит перемещать. В идеале должен быть небольшой запас. Владельцы автомобилей нередко приобретают лебедочное оборудование с двойным запасом. Здесь важно учесть, что не все производители в точности указывают данную величину, у разных фирм могут быть незначительные расхождения. Если масса груза составляет 1 тыс. кг, то лебедку лучше приобрести с грузоподъемностью в 2 тыс. кг. Необходимость запаса объясняется тем, что если оборудование будет функционировать на пределе своих возможностей, оно быстро поломается.

В случае с барабанными моделями нужно смотреть и на такой параметр как передаточное число. Чем выше этот показатель, тем больше тяга, но ниже скорость. Хотя при бытовой эксплуатации лебедки этот параметр не столь важен, на нем акцентируют внимание в основном профессионалы, например, те, кто участвует в спортивных мероприятиях по типу езды в условиях плохих дорог.

Что касается длины троса, то оптимальной считается цифра в 8-10 метров. Здесь стоит учесть, что при наличии большого сечения трос будут коротким.

Это ключевые параметры, на которые следует обращать внимание при выборе грузоподъемного оборудования, есть и второстепенные. Если требуется вариант с максимальной грузоподъемностью и удлиненным тросом, он попросту не может быть компактным. Среди рычажных модификаций встречаются конструкции с телескопическими рычагами, способствующими развитию большего усилия.

Надежные лебедки служат в течение долгого времени, исправно выполняя свое предназначение.