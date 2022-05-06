В Новосибирске энергетики приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей

По сообщению пресс-службы СГК, системы централизованного теплоснабжения города будут переведены на летний график работы.

Испытания теплосетей и последующее устранение всех выявленных дефектов пройдут в 13 этапов — с 12 мая до 23 июля.

Первые испытания на плотность и прочность тепловых сетей пройдут по зоне ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5: с 12 по 24 мая, а также по зоне ТЭЦ-3 и ТЭУ-2: с 16 по 28 мая и с 3 по 15 июня соответственно.

Полную онлайн карту отключений можно посмотреть здесь.

Энергетики обещают не отключать горячую воду больше чем на две недели. А также напоминают, что температура воды в трубах в период испытаний не превышает +40°С, поэтому не представляет опасности для человека. Однако, жителям города все же необходимо соблюдать меры предосторожности: не заходить за ограждения, где идет ремонт, не подходить близко к месту разлива воды и провалу в земле или асфальте. Автомобилистам стоит быть осторожнее – оставлять машины вблизи мест, где проходят теплотрассы, небезопасно.

Напомним, отопительный сезон 2021–2022 годов в Новосибирске завершится 11 мая. Постановление подписал мэр Анатолий Локоть.