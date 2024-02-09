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НЗХК будет поставлять компоненты топлива для реактора в Египет

  • 09/02/2024, 14:15
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НЗХК будет поставлять компонентов топлива для реактора в Египте
Поставки предназначены для исследовательского реактора ETRR-2.

Новосибирский завод химконцентратов подписал контракт на поставку в Египет компонентов ядерного топлива.

— Сотрудничество с Организацией по атомной энергии Египта (EAEA) осуществляется в рамках долгосрочного контракта на экспорт в Египет компонентов ядерного топлива для реактора ETRR-2, — говорится в сообщении компании.

Завод будет поставлять урановые компоненты, а также изделия из алюминиевого сплава и порошка алюминия. Контракт заключен на год.

Отметим, что исследовательский реактор ETRR-2 построен в городе Иншас. Первый выход реактора на МКУ был в 1997 года.

Ранее редакция сообщала о том, что на станции СКИФ выведут синхротронные лучи.

Фото со страницы спасателей МАСС в Вконтакте

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Рубрики : Бизнес ВЭД

Регионы: Новосибирск Египет

Теги : ядерный реактор поставки НЗХК


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