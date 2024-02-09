«Пес переплыл Обь и выл о помощи»: стаю собак, застрявшую на острове Кораблик спасали пять дней

Пять дней спасатели пытались эвакуировать с острова трех собак, которые оказались там совершенно сказочным образом.

О животных узнали только потому, что один пес выбрался на сушу и настойчиво выл на берегу.

— Молодой пёс переплыл на тот берег, пришел на место обитания и звал людей на помощь, — рассказали в сообщении.

Однако люди не поняли его и предлагали лишь еду. Уже потом жильцы ближайших домов разглядели, что на острове Кораблик погибают животные.

Операция по спасению заняла пять дней, все это время животные находились на острове без еды и возможности погреться.

Сначала спасатели доставляли на катере четвероногим волонтеров, представителей общественной организации «Зеленый блок», а также сотрудников Центра по проблемам домашних животных.

— Удалось поймать одну собаку в автоматическую ловушку и благополучно доставить в городской приют, — отметил в благодарственном письме представитель «Зеленого блока».

Третий одичавший пес никак не хотели идти в руки к спасителям. Специалисты были вынуждены загнать его в другой конец острова, чтобы показать пути отхода на берег. И тут на помощь людям пришел тот самый первый и отважный пес.

— Он вернулся на остров и помог переплыть еще одной собаке! Мокрые, худые и изможденные, они пришли к своим кормильцам! Эта невероятная история верности, преданности и дружбы, — сквозь слезы говорят общественники.

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