«Пес переплыл Обь и выл о помощи»: стаю собак, застрявшую на острове Кораблик спасали пять дней

Пять дней спасатели пытались эвакуировать с острова трех собак, которые оказались там совершенно сказочным образом.
О животных узнали только потому, что один пес выбрался на сушу и настойчиво выл на берегу.
— Молодой пёс переплыл на тот берег, пришел на место обитания и звал людей на помощь, — рассказали в сообщении.
Однако люди не поняли его и предлагали лишь еду. Уже потом жильцы ближайших домов разглядели, что на острове Кораблик погибают животные.
Операция по спасению заняла пять дней, все это время животные находились на острове без еды и возможности погреться.
Сначала спасатели доставляли на катере четвероногим волонтеров, представителей общественной организации «Зеленый блок», а также сотрудников Центра по проблемам домашних животных.
— Удалось поймать одну собаку в автоматическую ловушку и благополучно доставить в городской приют, — отметил в благодарственном письме представитель «Зеленого блока».
Третий одичавший пес никак не хотели идти в руки к спасителям. Специалисты были вынуждены загнать его в другой конец острова, чтобы показать пути отхода на берег. И тут на помощь людям пришел тот самый первый и отважный пес.
— Он вернулся на остров и помог переплыть еще одной собаке! Мокрые, худые и изможденные, они пришли к своим кормильцам! Эта невероятная история верности, преданности и дружбы, — сквозь слезы говорят общественники.
Ранее редакция сообщала о том, что спасенный новосибирцами на СВО кот Лютый принят на военную службу.
Фото со страницы спасателей МАСС в Вконтакте
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru