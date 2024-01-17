Рекламодателям

Уникальная разработка новосибирских инженеров: на станции СКИФ выведут синхротронные лучи

  • 17/01/2024, 12:47

Уникальная разработка новосибирских инженеров: на станции СКИФ выведут синхротронные лучи
Реализация проекта осуществляется в рамках нацпроекта «Наука и университеты», инициированного президентом России.

Новое оборудование (фронтенды) строящегося в наукограде Кольцово Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») было представлено 17 января.

— Реализация проекта осуществляется в рамках нацпроекта «Наука и университеты», инициированного президентом России, и идет в соответствии с графиком. Из федерального бюджета на создание объекта будет направлено более 47 млрд рублей. Проект получает всестороннюю поддержу и регионального Правительства и лично губернатора Андрея Травникова. Всего запланировано создание 30 исследовательских станций. В рамках первой очереди строительства – 6 станций. С вводом объекта в эксплуатацию мы получим уникальную установку, которая позволит нашим ученым вывести научные исследования в России, в том числе в междисциплинарных областях, на новый уровень, а также реализовывать крупные проекты в составе международных исследовательских групп, — подчеркнул министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

Были представлены готовые фронтенды трех экспериментальных станций ЦКП «СКИФ», которые позволят вывести синхротронное излучение из основного накопителя на экспериментальную станцию. Оборудование разработано Конструкторско-технологическим институтом научного приборостроения СО РАН (КТИ НП СО РАН). В ходе реализации проекта проведена масштабная работа по импортозамещению иностранных комплектующих.

В дальнейшем установка СКИФ позволит изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки. На момент запуска яркость излучения синхротрона будет рекордной в мире. Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ запланировано на декабрь 2024 года.

Как рассказал и.о. директора КТИ НП СО РАН Станислав Шакиров, для исполнения необходимого объема работ в сжатые сроки инженеры института модернизировал собственное производство: обновил парк станков и провел цифровизацию, внедрил системы хранения данных, автоматизировал рабочие места для конструкторов.

Директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев прокомментировал:

— Помимо основного назначения – создания инфраструктуры для проведения уникальных экспериментов с синхротронным излучением — ЦКП «СКИФ» стал своеобразным катализатором, инициирующим и укоряющим появление и развитие передовых наукоемких технологий в организациях, причастных к его реализации.

Фото с сайта правительства НСО

2 234

Рубрики : Власть Наука

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО Андрей Травников


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

В Госдуме сообщили, когда мобилизованные смогут вернуться домой
10/01/24 15:16
Кабмин утвердил индексацию ряда выплат военным
27/12/23 11:54
Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости
14/12/23 17:06

Русфонд собирает средства на операцию для маленькой Алисы

Необходимо собрать — 1 880 780 рублей.
Читать далее >>

На 40% сократилось число новосибирцев, готовых пройти обряд омовения на Крещение

Количество официальных купелей за 5 лет в регионе также уменьшилось.
Читать далее >>

На третьи сутки без тепла и горячей воды жалуются новосибирцы

Управляющие компании не могут запустить тепло в многоквартирных домах, а жители разбирают в магазинах обогреватели.
Читать далее >>

С должности может уйти глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников

Эксперт прогнозирует ротацию кадров в мэрии города и риски для некоторых крупных девелоперов.
Читать далее >>

Ввоз электромобилей в Сибирь вырос в 6 раз

Лидерами по ввозу стали Красноярский край и Новосибирская область.
Читать далее >>

Риски реализации масштабного проекта на площади Маркса оценили в Новосибирске

Застройщиком выступает одна из компаний новосибирского бизнесмена Тимура Саттарова.
Читать далее >>

Инвестиции во вторичку в Новосибирске более доходны и быстрее окупаются

Покупка средней квартиры в новостройке обойдется на миллион дороже и будет окупаться на 2,5 года дольше.
Читать далее >>

Датчики для контроля за состоянием трубопроводов создали ученые НГУ

В перспективе их можно будет использовать для мониторинга теплосетей и в ЖКХ.
Читать далее >>

Неполученные услуги по ОМС записали в историю болезни новосибирцу

Заказав выписку на Госуслугах, Михаил обнаружил, что незаметно для себя прошел две диспансеризации.
Читать далее >>

11,9% молочной продукции признали фальсификатом в Новосибирской области

Молочка занимает первое место в области по числу подделок.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Мода-2024: время шансов

Мода-2024: время шансов

Бурные события 2022-2023 годов радикально поменяли картину российского fashion-рынка. «Что же из этого следует?» ― как пелось в советском шлягере про зиму. Следует шить. И пользоваться шансами на рост бизнеса.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Участник полицейского ОПГ отделался штрафом в 1 млн рублей за взятки от мигрантов
17/01/24 16:47
Право&Порядок
Пожар произошел на улице Даргомыжского в Новосибирске
17/01/24 16:06
Происшествия
Игру в жанре хоррор создает студент Новосибирска
17/01/24 15:36
Общество
Футбольный матч прервали из-за звонка о минировании в Новосибирске
17/01/24 15:04
Общество Происшествия
Врожденный порок сердца у пенсионерки исправили врачи в Новосибирске
17/01/24 14:40
Медицина
«Чтоб ваша шарашка сгорела»: студентка новосибирского колледжа в соцсетях пригрозила массовой расправой
17/01/24 14:17
Образование Общество
Блогер из Новосибирска Дава появится в новом сезоне «Ресторана по понятиям»
17/01/24 13:58
Общество
Ясно и без осадков: синоптики рассказали о погоде на Крещение в Новосибирске
17/01/24 13:39
Общество
Автобус переехал пенсионерку, пытавшуюся на ходу заскочить в салон в Новосибирске
17/01/24 13:06
Происшествия
Ввели в эксплуатацию детский сад на 320 мест в Калининском районе Новосибирска
17/01/24 13:05
Город
Уникальная разработка новосибирских инженеров: на станции СКИФ выведут синхротронные лучи
17/01/24 12:47
Власть Наука
Конкурс по выборам мэра Новосибирска планируют объявить 14 февраля
17/01/24 12:33
Власть Отставки и назначения Политика
Сын актера из «Ликвидации» Максима Дрозда служит в Новосибирске
17/01/24 12:26
Общество
Экс-председатель СО РАН нашел 500 тысяч для оплаты штрафа, назначенного судом
17/01/24 12:18
Общество Право&Порядок
На кошатницу, приютившей 66 кошек, жалуются соседи в Новосибирске
17/01/24 12:10
Общество
Курьер-мошенник обманул пятерых пенсионерок на 2,5 млн рублей в Сибири
17/01/24 11:55
Право&Порядок
ФСБ задержала спонсора украинских террористов из Сибири
17/01/24 11:51
Общество Право&Порядок
Учет своих доходов и расходов ведет 65% россиян
17/01/24 11:51
Финансы
За две недели средняя цена на яйца выросла еще на 6 рублей в Новосибирске
17/01/24 11:30
Агропром Общество
В этом году начнется ремонт 35 школ в Новосибирской области
17/01/24 11:20
Город Образование
Популярное
Когда выгоднее покупать квартиру
17/01/24 16:26
Народные приметы на Крещение могут предсказать, каким будет год
17/01/24 14:02
Для борьбы с алкоголизмом необходимо вернуть советские санатории
17/01/24 11:46
Автоэксперты указали на 4 недорогих кроссовера на вторичном рынке
17/01/24 9:32
Финансовые эксперты назвали вредные привычки, которые могут оставить без денег
16/01/24 17:17
Главной опасностью при переходе на новые купюры являются мошенники
16/01/24 13:49
Новости компаний
Пользователи ВТБ Онлайн вдвое чаще используют биометрию для входа
28/12/23 11:34
Взаимодействие с банковским сообществом
28/12/23 10:49
Спрос на противовирусные препараты вырос на 65%
27/12/23 12:10
2023 году «Ростелеком» обеспечил связью вдвое больше поселков Новосибирской области
26/12/23 14:59
В декабре мошенники усилили активность под видом сотовых операторов
25/12/23 10:56
Опубликован рейтинг лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц
25/12/23 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска